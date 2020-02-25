СПЧ попросил проверить расследования о жалобах на пытки в деле «Сети»

Президентский Совет по правам человека попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить эффективность расследований о жалобах фигурантов дела запрещенной в России организации «Сеть» на пытки. Об этом говорится на сайте СПЧ.

«Члены Совета по правам человека ознакомились с частью материалов расследования по их заявлениям и склонны полагать, что расследование могло быть проведено неэффективно», — говорится в сообщении.

В связи с этим СПЧ попросил Генпрокуратуру и СК внимательно изучить материалы проверок и проконтролировать обоснованность отказа в возбуждении уголовного дела о пытках. Кроме того, необходимо тщательно расследовать все обстоятельства, о которых сообщали фигуранты дела, считают члены Совета.

Под делом «Сети» понимают уголовные дела против активистов в Пензе и Санкт-Петербурге, которых обвиняют в создании одноименной организации (позднее ее признали террористической и запретили в России). Следствие считает, что члены организации готовили атаки во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также собирались организовать нападения на региональные отделения партии «Единая Россия» и органы власти. Обвинение строилось на признательных показаниях самих фигурантов, данных во время следствия. В суде все фигуранты от признания вины отказались.

10 февраля Приволжский окружной военный суд приговорил семерых обвиняемых к срокам от шести до 18 лет колонии. Наибольший срок — 18 лет колонии строгого режима — получил 27-летний Дмитрий Пчелинцев, которого признали создателем «Сети».