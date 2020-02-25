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СПЧ попросил проверить расследования о жалобах на пытки в деле «Сети»

Президентский Совет по правам человека попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить эффективность расследований о жалобах фигурантов дела запрещенной в России организации «Сеть» на пытки. Об этом говорится на сайте СПЧ.

«Члены Совета по правам человека ознакомились с частью материалов расследования по их заявлениям и склонны полагать, что расследование могло быть проведено неэффективно», — говорится в сообщении.

В связи с этим СПЧ попросил Генпрокуратуру и СК внимательно изучить материалы проверок и проконтролировать обоснованность отказа в возбуждении уголовного дела о пытках. Кроме того, необходимо тщательно расследовать все обстоятельства, о которых сообщали фигуранты дела, считают члены Совета.

Российские врачи подписали письмо в поддержку фигурантов дела «Сети»
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Под делом «Сети» понимают уголовные дела против активистов в Пензе и Санкт-Петербурге, которых обвиняют в создании одноименной организации (позднее ее признали террористической и запретили в России). Следствие считает, что члены организации готовили атаки во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также собирались организовать нападения на региональные отделения партии «Единая Россия» и органы власти. Обвинение строилось на признательных показаниях самих фигурантов, данных во время следствия. В суде все фигуранты от признания вины отказались.

10 февраля Приволжский окружной военный суд приговорил семерых обвиняемых к срокам от шести до 18 лет колонии. Наибольший срок — 18 лет колонии строгого режима — получил 27-летний Дмитрий Пчелинцев, которого признали создателем «Сети».

В Кремле сообщили о принятии во внимание резонанса дела «Сети»
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Обвиняемые, а также их родственники и правозащитники неоднократно сообщали о применении пыток во время допросов. Адвокаты фигурантов дела сообщали в СКР о пытках, однако ведомство отказалось возбуждать уголовные дела.

12 февраля более 400 российских ученых и научных журналистов подписали заявление с требованием отменить приговор по делу «Сети». В заявлении указывалось, что следствие фактически проигнорировало заявление фигурантов дела о пытках. 19 февраля письмо в поддержку фигурантов также написали более 200 врачей из России, США и Австралии. В письме утверждалось, что показания были получены «под физическими и эмоциональными пытками», что недопустимо «в цивилизованном обществе».

Теги: уголовное дело, расследование, пытки
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