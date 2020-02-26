Голикова рекомендовала россиянам воздержаться от поездок в Италию

Милан, Италия (Фото: Claudio Furlan / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Оперативный штаб по коронавирусу рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию из-за вспышки заболевания. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент РБК.

По ее словам, правительство России жестко следит за ситуацией в регионе. Тем не менее, по ее словам, Москва не планирует вводить ограничительные меры из-за вспышки коронавируса в этой стране.

«С учетом того, что страна входит в Европейский союз, принимать какие-либо ограничительные меры достаточно сложно», — сказала она.

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