Вирус из Китая , 26 фев, 16:46
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Голикова рекомендовала россиянам воздержаться от поездок в Италию
Милан, Италия
Оперативный штаб по коронавирусу рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию из-за вспышки заболевания. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент РБК.
По ее словам, правительство России жестко следит за ситуацией в регионе. Тем не менее, по ее словам, Москва не планирует вводить ограничительные меры из-за вспышки коронавируса в этой стране.
«С учетом того, что страна входит в Европейский союз, принимать какие-либо ограничительные меры достаточно сложно», — сказала она.
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