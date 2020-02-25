Россияне начали отменять туры в Италию из-за вспышки коронавируса

Чаще всего речь идет о городах на севере Италии, временно изолированных властями страны из-за вспышки инфекции. Всего в Италии вирусом заразились более 280 человек, семеро скончались

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Российские туроператоры начали получать от своих клиентов запросы на отмену туров в Италию, где зафиксировано распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). По последним данным на 25 февраля, в Италии заразились 283 человека, семеро скончались.

В АТОР пояснили, что на карантин в Италии пока закрыты небольшие (с населением 3–5 тыс. человек) города, связанные с производством и не пользующиеся популярностью у туристов. Поэтому запросы туристов на аннулирование туров в настоящее время выполняются с удержанием фактически понесенных расходов (ФПР).

«До специальных распоряжений федеральных органов власти порядок расторжения договоров не изменится. Мы рекомендуем принимать взвешенные решения, которые должны быть основаны на фактах и официальных заявлениях уполномоченных государственных органов власти и должностных лиц», — пояснила руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

По ее словам, чаще других аннулируются индивидуальные поездки на крупные выставочные мероприятия, но в основном потому, что организаторы этих мероприятий уже сообщили, что они не состоятся в целях избежания массового скопления людей из разных стран.

Аннуляции туров в Италию начались еще в воскресенье, 23 февраля, после введения карантина, туристы соглашаются отменять поездки даже со штрафами, уточнил источник РБК в одной из крупных туристических компаний.