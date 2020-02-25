Россияне начали отменять туры в Италию из-за вспышки коронавируса

Информацию о просьбах аннулировать туры в Италию подтвердили РБК и в компании «Библио-Глобус». «По информации на текущий момент, все услуги в рамках тура по направлению «Италия» предоставляются по плану. В случае закрытия музеев или иных ограничений туристы «Библио-Глобус» незамедлительно информируются. Пока изменения коснулись в основном Ломбардии и Венецианского карнавала», — рассказали в пресс-службе туроператора. Отмена туров происходит по условиям договора, уточнили в компании.
В PAC Group отмечают, что подача запросов на аннуляцию туров в Италию не имеет массового характера, в частности, спокойно относятся к ситуации горнолыжники, которых происходящее в Италии не затрагивает.
В пресс-службе туроператора Tez Tour РБК заявили, что темпы продаж туров в Италию сохраняют прежние показатели и есть только единичные звонки от клиентов с уточнением по ситуации, аннуляций заявок нет. «На данный момент рекомендаций от Роспотребнадзора о запрете посещения Италии нет. Запросов на аннуляцию туров нет», — заявили в Anex Tour.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин ранее говорил, что россияне не отказываются от поездок в Италию, несмотря на растущее там число заболевших коронавирусом. «Чрезвычайной ситуации на этом направлении нет. Нет обращений, во-вторых, невысокий сезон, а зачастую операторы предлагают заменить или перенести дату», — объяснил он.
По данным АТОР, сегодня в Италии, по предварительным данным, отдыхают около 6–7 тыс. организованных туристов из России. Всего, включая путешественников, прибывших в страну самостоятельно и без участия агентов, в стране могут находиться около 20 тыс. россиян. Большинство туристов отдыхает сейчас в Риме (до 40%), а также на горнолыжных курортах, где нет карантина и работают все отели и магазины. Отмечается, что клиенты Anex Tour сейчас в основном проводят отпуск в регионах Лацио (столица — Рим) и Трентино-Альто-Адидже (Тренто), PAC Group — на северных курортах с горными лыжами.
Посольство России в Италии рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в регионы на севере страны (преимущественно в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье), где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. В дипмиссии также предупредили, что из-за усиленных мер санитарно-эпидемиологического контроля в стране возможны задержки в международном железнодорожном и авиасообщении.
Запись в facebook пользователя Ambasciata della Federazione Russa in Italia / Посольство России в Италии
Италия входит в десятку самых популярных у российских туристов направлений отдыха: по данным Росстата, за девять месяцев 2019 года россияне совершили туда более 1 млн туристических поездок (страна была на восьмом месте по популярности, на первом — Турция). Турпоток в Италию вырос в январе—сентябре 2019 года на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
По последним данным, в Китае, где в конце декабря 2019-го была зафиксирована вспышка COVID-19, погибли более 2,6 тыс. человек, выздоровели более 27 тыс. человек, заразились свыше 80 тыс. человек. В Италии погибли семь человек — шестеро в Ломбардии и один в области Венето, с 24 февраля на карантин закрыты десять поселений в Ломбардии, частичный облегченный карантинный режим действует в Венето.