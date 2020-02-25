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Число жертв коронавируса в Италии возросло до 11 человек

В Италии число людей, умерших из-за заражения коронавирусом COVID-19, увеличилось до 11. Об этом сообщает издание La Repubblica со ссылкой на данные Департамента гражданской защиты.

Девять человек скончались в Ломбардии и еще двое — в провинции Венето. В основном жертвами заболевания становились пожилые люди, чьи организмы «были ослаблены другими патологиями», отмечает издание.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 300 человек. Больше всего случаев зарегистрировано в Ломбардии (всего в регионе — 240), 42 случая — в Венето, 26 — в Эмилии-Романье. Единичные случаи выявлены также в Лацио, Пьемонте, на Сицилии, в Тоскане, Альто-Адидже и Лигурии.

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Ранее сообщалось о трех погибших и 209 заболевших в Италии. В связи со вспышкой коронавируса власти распорядились закрыть все театры, музеи, библиотеки, галереи, а также отменить последние дни Венецианского карнавала.

Посольство России в Риме заявило, что россиян среди заболевших в Италии нет. Тем не менее дипломаты рекомендовали гражданам России отказаться от поездок на север страны. Позднее стало известно, что россияне начали запрашивать у туроператоров отмену туров в Италию.

Теги: коронавирус, Италия, жертвы
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