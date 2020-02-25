В Италии остановили съемки фильма «Миссия невыполнима» из-за коронавируса

Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на заявление киностудии Paramount Pictures.

Соответствующее решение было принято «в качестве меры предосторожности, а также для безопасности актеров и съемочной группы». Съемки должны были пройти в Венеции.

Премьера картины запланирована на 22 июля 2021 года. Режиссер — Кристофер Маккуорри. В главных ролях: Том Круз, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Хейли Этвелл, Саймон Пегг, Пом Клементьефф и другие.

За последние несколько дней в Италии резко увеличилось число заболевших коронавирусом. В частности, заболевание подтвердилось у 212 человек, трое из них скончались, несколько десятков находятся в отделениях интенсивной терапии. Очаги распространения вируса выявили в областях Ломбардия и Венето, в связи с чем были закрыты все театры, включая «Ла Скала» в Милане и «Ла Фениче» в Венеции, музеи, библиотеки, галереи. Кроме того, власти отменили последние дни Венецианского карнавала.

Впервые вспышку вируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. После этого власти ряда стран также заявили о выявленных случаях. заболевания. В их числе: Германия, Франция, Россия, Швеция, Финляндия, Бельгия, Испания, Италия, Канада, США, Япония, Тайвань, Сингапур, Малайзия, Непал, Австралия и другие.

Согласно последним данным китайских медиков, за сутки в Китае от коронавируса погиб 71 человек. Общее число жертв достигло отметки в 2663 человека. За 24 февраля на территории Китая было выявлено 508 новых случаев инфицирования. При этом выздоровели и выписались из медицинских учреждений 2589 человек.