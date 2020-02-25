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Россиянам посоветовали воздержаться от поездок на север Италии

В связи с распространением коронавируса в Италии российским гражданам рекомендовано воздержаться от поездок в северные регионы страны. Об этом в Twitter сообщило российское посольство в Риме.

Очаги распространения коронавируса находятся в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье. «Посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эти регионы, если это не вызвано крайней необходимостью», — подчеркнули в диппредставительстве.

Дипломаты также предупредили, что из-за усиленных мер санитарно-эпидемиологического контроля в Италии возможны задержки в национальном и международном железнодорожном и авиасообщении.

В Италии зафиксировали вспышку заболевания новым видом коронавируса. Так, от инфекции скончались три человека, еще 209 заражены.

Ранее посольство России в Италии сообщило, что среди находящихся в стране российских туристов случаев заражения коронавирусом не выявлено.

Теги: посольство, Италия, россияне, коронавирус, рекомендации
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