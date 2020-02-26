Число погибших из-за коронавируса в Китае увеличилось до 2715 человек

За сутки в Китае подтвердили 406 новых случаев заражения коронавирусом, 52 человека погибли из-за вызываемого им заболевания. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

К 26 февраля вирус выявили у 78 064 человек в Китае, а количество жертв заболевания увеличилось до 2715 человек.

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