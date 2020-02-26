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Глава ВОЗ объяснил опасность заявлений о пандемии коронавируса

ВОЗ тревожит быстрое распространение коронавируса в Италии, Иране и Южной Корее, но она не признает это началом пандемии, заявил глава организации. В то же время в США заявили о неизбежности пандемии

Использование в отношении распространения по миру коронавирусной инфекции COVID-19 слова «пандемия» опасно, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Неосторожное использование слова «пандемия» не приносит ощутимой пользы, но создает существенный риск, усиливая ненужный и неоправданный страх и парализуя системы. К тому же это как будто указывает на то, что мы больше не можем сдерживать вирус, а это не правда», — заявил глава ВОЗ (цитата по Reuters).

В то же время Гебрейесус признал, что быстрое распространение коронавируса в Италии, Иране и Южной Корее очень тревожит ВОЗ.

Накануне, 25 февраля, первый заместитель главы Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Энн Шухат предупредила, что развитие ситуации свидетельствует о неизбежности перерастания эпидемии COVID-19 в пандемию.

«Это не вопрос [что будет] «если». Это вопрос того, когда [это произойдет] и сколько людей будет заражено», — сказала Шухат.

30 января ВОЗ на экстренном заседании признала вспышку новой инфекции чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Moody’s сравнило «черного лебедя» коронавируса с пандемией «испанки»
Экономика

31 января международное рейтинговое агентство Moody’s распространило сообщение, что перерастание вспышки коронавируса 2019-nCoV в пандемию может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия. Аналитик Moody’s сравнил угрозу 2019-nCoV с пандемией гриппа-испанки в 1918 году, жертвами которой стали, по разным оценкам, 50–100 млн человек.

В XXI веке первой пандемией стало распространение свиного гриппа A (H1N1) в 2009 году. Общее число жертв болезни ВОЗ оценивает в диапазоне от 100 тыс. до 400 тыс. человек. О прекращении пандемии руководство организации объявило в августе 2010 года.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Всемирная организация здравоохранения
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