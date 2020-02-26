Россияне назвали самые эффективные способы защиты от коронавируса

По мнению большинства опрошенных, от инфекции можно защититься, если мыть руки и соблюдать гигиену, избегать мест массового скопления людей, носить маски и не ездить в Китай

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О вспышке болезни, вызванной коронавирусом нового типа COVID-19, слышали 99% опрошенных россиян, следует из данных исследования ВЦИОМа. Половина из них (52%) опасается, что может заболеть или могут заразиться близкие.

64% респондентов считают, что от вируса можно защититься. Среди мер, которые позволят обезопасить себя от вируса, участники опроса назвали мытье рук и соблюдение гигиены (37%), отказ от посещения мест массового скопления людей (32%), поездок в Китай и путешествий в другие страны (11%). Еще 23% заявили, что нужно носить маски, 8% — не контактировать с заразившимися или потенциально больными людьми, 6% — вести здоровый образ жизни.

12% опрошенных заявили, что «очень боятся» заразиться коронавирусом, 40% — «в какой-то мере» опасаются. Среди первых больше всего жителей сел (18%), в городах-миллионниках таких меньше (17%, а в Москве и Санкт-Петербурге и вовсе 6%). «В какой-то мере» боятся заразиться 40% опрошенных.