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Вирус из Китая ,  
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Россияне назвали самые эффективные способы защиты от коронавируса

По мнению большинства опрошенных, от инфекции можно защититься, если мыть руки и соблюдать гигиену, избегать мест массового скопления людей, носить маски и не ездить в Китай
Фото: Илья Тимин / РИА Новости

О вспышке болезни, вызванной коронавирусом нового типа COVID-19, слышали 99% опрошенных россиян, следует из данных исследования ВЦИОМа. Половина из них (52%) опасается, что может заболеть или могут заразиться близкие.

64% респондентов считают, что от вируса можно защититься. Среди мер, которые позволят обезопасить себя от вируса, участники опроса назвали мытье рук и соблюдение гигиены (37%), отказ от посещения мест массового скопления людей (32%), поездок в Китай и путешествий в другие страны (11%). Еще 23% заявили, что нужно носить маски, 8% — не контактировать с заразившимися или потенциально больными людьми, 6% — вести здоровый образ жизни.

Как жители Китая защищаются от коронавируса. Фоторепортаж
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12% опрошенных заявили, что «очень боятся» заразиться коронавирусом, 40% — «в какой-то мере» опасаются. Среди первых больше всего жителей сел (18%), в городах-миллионниках таких меньше (17%, а в Москве и Санкт-Петербурге и вовсе 6%). «В какой-то мере» боятся заразиться 40% опрошенных.

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По мнению большинства опрошенных (59%), коронавирус опаснее сезонного гриппа, такой точки зрения придерживаются в основном россияне старше 60 лет и в возрасте 18–24 лет.

С тем, что российские эпидемиологические и медицинские службы смогут защитить граждан от распространения инфекции, так или иначе согласны 67% опрошенных. Больше всего среди тех, кто поддерживает эту точку зрения, россиян старше 60 лет. Треть опрошенных (28%), напротив, считает, что у российских властей такой возможности «скорее всего или определенно» не будет.

Опрос был проведен 8 февраля среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

Проведенное в начале февраля исследование Ipsos показало, что 42% россиян считают высоким уровень угрозы из-за распространения коронавируса. Больше всего этим обеспокоены в Японии и Австралии. Большинство респондентов выступило за введение мер по борьбе с инфекцией, таких как карантин для зараженных, скрининг в аэропорту и приостановка полетов в Китай.

Вспышка коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. К 26 февраля выявлено более 78 тыс. случаев заражения, 2763 человека погибли.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус, ВЦИОМ, опрос
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