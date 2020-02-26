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Вирус из Китая ,  
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На западе Германии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

На западе Германии в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия был выявлен первый для региона случай заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает телерадиокомпания WDR со ссылкой на на главу администрации района Хайнсберг Штефана Пуша.

Заболевший — 47-летний мужчина из коммуны Зельфкант. Он вместе со своей женой обратился в больницу в Эркеленце, и изначально врачи подозревали у них легочную инфекцию. Однако последующая диагностика выявила у супруга китайский коронавирус.

По словам Пуша, мужчина находился в критическом состоянии и был фактически при смерти. Его жена сейчас также проходит курс лечения от вирусной инфекции, ее состояние стабильно.

В Швейцарии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Общество

Региональный департамент здравоохранение в данный момент проверяет все контакты супружеской пары. По предварительной информации, заболевший мужчина ранее обедал с деловым партнером, который до этого общался с мужчиной из Китая.

25 февраля первые два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявили в Австрии. Больных обнаружили в федеральной земле Тироль. Заразившиеся — 24-летний итальянцы, жившие в Инсбруке. Они обратились в больницу после повышения температуры.

Сейчас оба молодых человека изолированы. Тироль граничит на юге с Италией, где в последние дни распространение коронавируса усилилось.

Теги: коронавирус, Германия, заражение
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