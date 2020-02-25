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Помпео пообещал ответить России в случае вмешательства в выборы США

Майк Помпео (Фото: Mark Thomas / Global Look Press)

Вашингтон примет ответные меры в случае, если Россия или любое другое государство попытается вмешаться в президентские выборы в США в этом году. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters.

«Вмешательство в наши выборы недопустимо», — подчеркнул он, пригрозив незамедлительным ответом при попытке подорвать «демократические процессы» США.

Помпео не уточнил, о каких именно ответных мерах идет речь.

Накануне выборов президента США в 2020 году американские СМИ вновь подняли тему российского «вмешательства», которая обсуждалась после избрания Дональда Трампа главой государства в 2016 году. Так, газета The New York Times писала, что Москва намерена способствовать переизбранию Трампа на второй срок, в то время как The Washington Post заявила, что российская сторона планирует помогать его сопернику — Берни Сандерсу.

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В связи с этим сенаторы-демократы 24 февраля предложили ввести санкции против Москвы и президента России Владимира Путина.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти публикации, заявил, что сообщения из США о влиянии Москвы на американские выборы поступают с «маниакальным упорством», однако Россия не вмешивается во внутренние дела другого государства.

Теги: США, Майк Помпео, Россия, вмешательство, выборы
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