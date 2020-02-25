В Совфеде оценили призывы ввести санкции за «вмешательство» в выборы-2020

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Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал призывы к введению санкций из-за вмешательства в американские президентские выборы 2020 года «манией преследования».

Накануне сенаторы от Демократической партии США призвали американское правительство ввести санкции в отношении России за «продолжающееся вмешательство» в американские выборы. Политики также предложили принять ограничительные меры в отношении президента страны Владимира Путина.

«В психиатрии есть такое заболевание. И американское общество поражено этой болезнью. У них мания преследования, и они во всем стараются обвинить Россию, особенно во всем, что связано с их выборами. К ним надо относиться как к больному сообществу, и ожидать, когда он выздоровеет», — сказал он РБК.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что эти обвинения связаны с предвыборной гонкой в США.