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Политика ,  
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Помощник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы

Роберт О’Брайен заявил, что не увидел данных разведки о том, что Россия что-то предпринимает для переизбрания Дональда Трампа. Ранее об этом писала The New York Times. По данным Washington Post, Россия хочет помочь Берни Сандеру
Роберт О’Брайен (Фото: Michael Sohn / AP)

Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен опроверг данные о том, что Россия пытается вмешаться в выборы для переизбрания Дональда Трампа. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC News.

«Я не видел никаких разведданных в том, что Россия что-то предпринимает, чтобы попытаться переизбрать президента Трампа», — сказал он.

По его словам, если доказательства и есть, то он их не получает. При этом О’Брайен отметил, что он имеет хороший доступ к данным. Президент 22 февраля также заявил журналистам, что сообщения о действиях России для его переизбрания — дезинформация и слухи, которые, по его мнению, пытаются распространить демократы.

NYT узнала о докладе разведки США о помощи России в переизбрании Трампа
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Ранее в феврале газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что сотрудники разведслужб США предупредили палату представителей, что Россия начала вмешиваться в выборы президента страны 2020 года.

По их данным, Москва хочет, чтобы действующего президента Дональда Трампа переизбрали. Разведка также полагает, что Россия планирует подорвать доверие к американской избирательной системе, отмечал NYT.

Однако источники The Washington Post сообщали, что Москва пытается вмешаться в президентскую компанию сенатора Берни Сандерса, который планирует участвовать в выборах от Демократической партии. WP писал, что Россия хочет помочь ему победить.

Сандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что «параноидальные сообщения» о «вмешательстве» России в выборы американского лидера не имеют ничего общего с действительностью. По его словам, несмотря на это, они будут появляться все чаще.

Авторы: Александра Хрисанфова, Гаяна Демурина
Теги: Дональд Трамп, Россия, выборы президента США
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