Помощник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы

Роберт О’Брайен заявил, что не увидел данных разведки о том, что Россия что-то предпринимает для переизбрания Дональда Трампа. Ранее об этом писала The New York Times. По данным Washington Post, Россия хочет помочь Берни Сандеру

Роберт О’Брайен (Фото: Michael Sohn / AP)

Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен опроверг данные о том, что Россия пытается вмешаться в выборы для переизбрания Дональда Трампа. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC News.

«Я не видел никаких разведданных в том, что Россия что-то предпринимает, чтобы попытаться переизбрать президента Трампа», — сказал он.

По его словам, если доказательства и есть, то он их не получает. При этом О’Брайен отметил, что он имеет хороший доступ к данным. Президент 22 февраля также заявил журналистам, что сообщения о действиях России для его переизбрания — дезинформация и слухи, которые, по его мнению, пытаются распространить демократы.

Ранее в феврале газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что сотрудники разведслужб США предупредили палату представителей, что Россия начала вмешиваться в выборы президента страны 2020 года.