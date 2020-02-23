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Политика ,  
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Трамп обвинил конгрессмена в «сливе» данных о поддержке Сандерса Кремлем

По словам Дональда Трампа, необходимо расследовать причастность главы комитета по разведке Адама Шиффа к распространению этой информации перед ноябрьскими президентскими выборами
Адам Шифф (Фото: Stefani Reynolds / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель разведывательного комитета Палаты представителей конгресса Адам Шифф (Демократическая партия) стоял за утечкой информации о том, что Россия пытается оказать помощь сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу в президентских выборах 2020 года. Его цитируют The Hill и Washington Examiner.

«Никто не проинформировал меня» о помощи Сандерсу со стороны России, сказал Трамп в воскресенье, 23 февраля, отвечая на вопрос об отношении к появившимся в СМИ сообщениям о вмешательстве России в выборы. По его словам, необходимо расследовать причастность Шиффа к утечке этой информации. «Они слили это — Адам Шифф и его группа. Они слили данные в газеты, как обычно», — отметил он.

«Кремль, как сообщается, поддерживает заявку Сандерса на победу в выборах главы Белого дома. Джон Скотт (журналист и ведущий программы Fox Report Weekend на телеканале Fox News. — РБК), почему никто не сказал мне это?», — продолжил Трамп в своем Twitter, посетовав на то, что в стране нет специального закона, запрещающего «сливать» СМИ недостоверную информацию.

Накануне, 22 февраля, Трамп уже назвал Шиффа «коррумпированным политиком», настаивающим на том, что Россия в очередной раз пытается вмешаться в американские выборы. «Демократы в великом штате Невада (благодаря которому из-за экономики, [отсутствия] рабочих мест, военных и ветеринаров я выиграю [на выборах] в ноябре), берегитесь России, России, России», — написал президент в Twitter в субботу. — По словам коррумпированного политика Адама Shifty (хитрого — англ.) Шиффа, они [российские власти] настаивают на победе сумасшедшего Берни Сандерса».

Сам Шифф, будучи, как пишет Newsweek, одним из главных инициаторов рассмотрения дела об импичменте Трампа в Конгрессе, ответил через два часа после появления твита президента, обвинив Трампа в том, что он намеренно не борется с иностранным вмешательством в политику США. «Господин президент, я этого не говорил. Но если вы хотите процитировать меня, процитируйте это: единственное, что американцы презирают больше, чем иностранных политиков, пытающихся повлиять на голосование, — это президента, не желающего делать что-либо, чтобы это остановить», — написал конгрессмен.

Представитель комитета также в разговоре с The Hill назвал обвинения Трампа против Шиффа «категорически ложными». Сам предполагаемый соперник Трампа на ноябрьских президентских выборах Берни Сандерс ранее заявил, что «ему все равно, какой кандидат на пост главы Белого дома нужен президенту России Путину», отметив, что Москва должна «не участвовать» в выборах в США. «Мое послание Путину ясно: не участвуйте в американских выборах. Если я стану президентом, я позабочусь об этом», — сказал сенатор (цитата по Fox News).

Ранее в феврале The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что сотрудники разведслужб США предупредили Палату представителей, что Россия начала вмешиваться в выборы президента страны 2020 года. По данным издания, в Кремле настаивают на переизбрании Трампа. Разведка также полагает, что Москва планирует подорвать доверие к американской избирательной системе, отмечала NYT. Трамп назвал эту информацию фальсификацией, утверждая, что демократы проводят «кампанию дезинформации» в надежде нанести ему политический ущерб. Источники газеты The Washington Post, напротив, сообщали, что Москва пытается вмешаться в президентскую кампанию сенатора Берни Сандерса, который намерен стать кандидатом от Демократической партии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «параноидальные сообщения» о вмешательстве России в выборы не имеют ничего общего с действительностью. Представитель избирательной кампании Трампа Тим Мурто написал в Twitter, что в Белом доме «осуждают и отвергают иностранное вмешательство в американские выборы в любой форме».

Сандерс сам обвинил администрацию Трампа в том, что она, наоборот, не выступает против усилий России. «В отличие от Дональда Трампа, я не считаю Владимира Путина хорошим другом», — сказал сенатор от Вермонта, по оценке которого российский лидер пытается «уничтожить демократию и подавить инакомыслие». Накануне Сандерс одержал победу на кокусах Демократической партии США, состоявшихся в штате Невада, набрав 47% голосов (бывший вице-президент США Джо Байден — 23%).

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Дональд Трамп, Берни Сандерс, выборы
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