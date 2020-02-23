Трамп обвинил конгрессмена в «сливе» данных о поддержке Сандерса Кремлем

По словам Дональда Трампа, необходимо расследовать причастность главы комитета по разведке Адама Шиффа к распространению этой информации перед ноябрьскими президентскими выборами

Адам Шифф (Фото: Stefani Reynolds / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель разведывательного комитета Палаты представителей конгресса Адам Шифф (Демократическая партия) стоял за утечкой информации о том, что Россия пытается оказать помощь сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу в президентских выборах 2020 года. Его цитируют The Hill и Washington Examiner.

«Никто не проинформировал меня» о помощи Сандерсу со стороны России, сказал Трамп в воскресенье, 23 февраля, отвечая на вопрос об отношении к появившимся в СМИ сообщениям о вмешательстве России в выборы. По его словам, необходимо расследовать причастность Шиффа к утечке этой информации. «Они слили это — Адам Шифф и его группа. Они слили данные в газеты, как обычно», — отметил он.

«Кремль, как сообщается, поддерживает заявку Сандерса на победу в выборах главы Белого дома. Джон Скотт (журналист и ведущий программы Fox Report Weekend на телеканале Fox News. — РБК), почему никто не сказал мне это?», — продолжил Трамп в своем Twitter, посетовав на то, что в стране нет специального закона, запрещающего «сливать» СМИ недостоверную информацию.

Накануне, 22 февраля, Трамп уже назвал Шиффа «коррумпированным политиком», настаивающим на том, что Россия в очередной раз пытается вмешаться в американские выборы. «Демократы в великом штате Невада (благодаря которому из-за экономики, [отсутствия] рабочих мест, военных и ветеринаров я выиграю [на выборах] в ноябре), берегитесь России, России, России», — написал президент в Twitter в субботу. — По словам коррумпированного политика Адама Shifty (хитрого — англ.) Шиффа, они [российские власти] настаивают на победе сумасшедшего Берни Сандерса».