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В США признали преувеличением заявление о ставке России на победу Трампа

В разведсообществе посчитали, что заявление в Конгрессе Шелби Пирсона могло ввести членов Палаты представителей в заблуждение
Фото: Alex Brandon / AP

Источники телекомпании CNN признали, что выступавший перед конгрессменами представитель разведсообщества Шелби Пирсон (отвечающий за безопасность выборов) преувеличил желание России сделать ставку на победу Дональда Трампа на победу на президентских выборах в этом году.

Соответствующее заявление о намерении Москвы сделать ставку на Трампа Пирсон сделал в ходе выступления перед членами Палаты представителей по поводу возможного вмешательства России в американские выборы. Однако источники CNN заявили, что в действительности доказательств подобных намерений Москвы не существует.

«Разведка этого не утверждает», - заявил собеседник CNN. «Скорей можно говорить о том, что для России предпочтительней переизбрание Трампа. Они считают, что это человек, с которым можно вести диалог», - отметил он.

Другие источники CNN заявили, что заявление Пирсона «могло ввести в заблуждение», а в самом его выступлении отсутствовали детали, которые правильно отражали бы позицию разведсообщества.

О заявлении разведслужб США о желании России переизбрать Трампа ранее сообщала The New York Times (NYT). Трамп назвал эту информацию фальсификацией, утверждая, что демократы проводят «кампанию дезинформации» в надежде нанести ему политический ущерб.

Источники газеты The Washington Post, напротив, сообщали, что Москва пытается вмешаться в президентскую кампанию сенатора Берни Сандерса, который намерен стать кандидатом от Демократической партии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «параноидальные сообщения» о вмешательстве России в выборы не имеют ничего общего с действительностью. Представитель избирательной кампании Трампа Тим Мурто написал в Twitter, что в Белом доме «осуждают и отвергают иностранное вмешательство в американские выборы в любой форме».

 

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп
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