В США признали преувеличением заявление о ставке России на победу Трампа
Источники телекомпании CNN признали, что выступавший перед конгрессменами представитель разведсообщества Шелби Пирсон (отвечающий за безопасность выборов) преувеличил желание России сделать ставку на победу Дональда Трампа на победу на президентских выборах в этом году.
Соответствующее заявление о намерении Москвы сделать ставку на Трампа Пирсон сделал в ходе выступления перед членами Палаты представителей по поводу возможного вмешательства России в американские выборы. Однако источники CNN заявили, что в действительности доказательств подобных намерений Москвы не существует.
«Разведка этого не утверждает», - заявил собеседник CNN. «Скорей можно говорить о том, что для России предпочтительней переизбрание Трампа. Они считают, что это человек, с которым можно вести диалог», - отметил он.
Другие источники CNN заявили, что заявление Пирсона «могло ввести в заблуждение», а в самом его выступлении отсутствовали детали, которые правильно отражали бы позицию разведсообщества.
О заявлении разведслужб США о желании России переизбрать Трампа ранее сообщала The New York Times (NYT). Трамп назвал эту информацию фальсификацией, утверждая, что демократы проводят «кампанию дезинформации» в надежде нанести ему политический ущерб.
Источники газеты The Washington Post, напротив, сообщали, что Москва пытается вмешаться в президентскую кампанию сенатора Берни Сандерса, который намерен стать кандидатом от Демократической партии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «параноидальные сообщения» о вмешательстве России в выборы не имеют ничего общего с действительностью. Представитель избирательной кампании Трампа Тим Мурто написал в Twitter, что в Белом доме «осуждают и отвергают иностранное вмешательство в американские выборы в любой форме».