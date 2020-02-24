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Украинский Минздрав запретил передавать продукты эвакуированным из Китая

Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая гражданам, которые находятся на карантине в санатории в поселке Новые Санжары (Полтавская область). Об этом на брифинге заявил замглавы ведомства Виктор Ляшко, передает «Укринформ».

Украинцев поместили на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. По словам Ляшко, на территории медицинского центра работает пищеблок, и еду для прибывших из Китая готовят на месте. Он добавил, что специальный рацион — диетическая пища — предусмотрен и для иностранки, которая ранее обратилась за медпомощью из-за обострения болезни желудочно-кишечного тракта.

«У нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям», — объяснил запрет чиновник.

По словам замглавы министерства Ивана Варченко, гражданам на карантине можно передавать только средства гигиены, антисептики и вещи промышленного производства, о чем предупредили волонтеров.

Беспорядки из-за приезда эвакуированных из Китая украинцев. Фоторепортаж
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Украина забрала своих граждан из Китая 20 февраля. В самолете, который прибыл в Харьков, также были граждане Германии, Нидерландов, Бразилии, Коста-Рики, Аргентины и один россиянин. Их разместили в санатории Нацгвардии в поселке Новые Санжары Полтавской области. 22 февраля они сдали анализы на коронавирус.

Еще до прибытия вернувшихся из Китая в населенном пункте начались протесты: демонстранты, опасавшиеся распространения инфекции, заблокировали дорогу, а затем закидали автобусы с эвакуированными камнями. Как сообщили в МВД, пострадали более десяти полицейских, 24 человека были задержаны. Президент Владимир Зеленский раскритиковал действия протестующих. Также он отметил, что никто из эвакуированных не заражен.

Теги: коронавирус, Украина, Китай
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