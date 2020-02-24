Украинский Минздрав запретил передавать продукты эвакуированным из Китая

Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая гражданам, которые находятся на карантине в санатории в поселке Новые Санжары (Полтавская область). Об этом на брифинге заявил замглавы ведомства Виктор Ляшко, передает «Укринформ».

Украинцев поместили на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. По словам Ляшко, на территории медицинского центра работает пищеблок, и еду для прибывших из Китая готовят на месте. Он добавил, что специальный рацион — диетическая пища — предусмотрен и для иностранки, которая ранее обратилась за медпомощью из-за обострения болезни желудочно-кишечного тракта.

«У нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям», — объяснил запрет чиновник.

По словам замглавы министерства Ивана Варченко, гражданам на карантине можно передавать только средства гигиены, антисептики и вещи промышленного производства, о чем предупредили волонтеров.