На Украине эвакуированные из Уханя сдали анализы на наличие коронавируса

Фото: Ефрем Лукацкий / AP

Граждане Украины и других стран, эвакуированные в карантинный лагерь в поселке Новые Санжары Полтавской области из китайского Уханя из-за распространения там коронавирусной инфекции COVID-19, сдали анализы. Об этом сообщает телеканал ТСН со ссылкой на заявление председателя Полтавской областной государственной администрации Олега Синегубова.

По его словам, образцы самолетом отправят в Киев в лабораторию.

22 февраля в Новые Санжары прибыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. Он сообщил, что анализы будут сдавать все люди, находящиеся в помещениях лагеря, а также сотрудники персонала, в том числе и охраны. Секретарь СНБО заверил, что ситуация находится под контролем.

Эвакуированные из Уханя пассажиры прибыли на самолете в Харьков 20 февраля. Помимо украинских граждан на борту лайнера находились граждане Германии, Нидерландов, Бразилии, Коста-Рики, Аргентины и один россиянин.

Их всех разместили в санатории Нацгвардии в поселке Новые Санжары Полтавской области. Однако местные жители в преддверии прибытия граждан перекрыли дорогу на въезде в поселок и организовали акции протеста. К находящимся под карантином гражданам приехала глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая. Она отметила, что пробудет в санатории 14 дней.

Действия протестующих раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что собравшиеся продемонстрировали «далеко не лучшие черты» украинского характера.