Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий в Новых Санжарах, где содержатся эвакуированные из Китая граждане Украины. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на слова директора санатория Александра Блинова в эфире телеканала Newsone.

Зоряна Скалецкая обещала остаться с эвакуированными на весь срок двухнедельного карантина. По словам директора санатория, министр пробыла в санатории накануне до поздней ночи, общаясь с персоналом. После этого она выехала, сообщив, что вскоре вернется для того, чтобы пообщаться с пациентами и пройти процедуру обследования.

Блинов рассказал, что Скалецкой планируют выделить отдельный домик для проживания.

По словам Скалецкой, она намерена остаться в санатории для того, чтобы успокоить местных жителей, протестующих против размещения эвакуированных в Новых Санжарах.