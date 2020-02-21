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Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий в Новых Санжарах, где содержатся эвакуированные из Китая граждане Украины. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на слова директора санатория Александра Блинова в эфире телеканала Newsone.

Зоряна Скалецкая обещала остаться с эвакуированными на весь срок двухнедельного карантина. По словам директора санатория, министр пробыла в санатории накануне до поздней ночи, общаясь с персоналом. После этого она выехала, сообщив, что вскоре вернется для того, чтобы пообщаться с пациентами и пройти процедуру обследования.

Блинов рассказал, что Скалецкой планируют выделить отдельный домик для проживания.

По словам Скалецкой, она намерена остаться в санатории для того, чтобы успокоить местных жителей, протестующих против размещения эвакуированных в Новых Санжарах.

Беспорядки из-за приезда эвакуированных из Китая украинцев. Фоторепортаж
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Протесты в селе под Полтавой начались накануне, когда туда доставили граждан Украины и других государств, эвакуированных из Китая из-за угрозы коронавируса. Местные жители забросали автобусы с приехавшими камнями и пытались перекрыть им дорогу. Полиция задержала 24 человек, участвовавших в беспорядках.

Теги: Украина, Минздрав, коронавирус
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