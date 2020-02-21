Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Петр Порошенко (Фото: Global Look Press)

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на фотокопию решения суда. Эту информацию агентству УНН подтвердили в пресс-службе Госбюро.

Государственное бюро расследований вызвало Порошенко на допросы 21 и 24 января. В ведомстве предупредили, что если он не явится, то в соответствии со ст. 139 и 140 УПК Украины его могут доставить в Госбюро в принудительном порядке. На первый из этих допросов экс-президент не пришел.

Ранее ГБР не могло принудительно доставить на допрос Порошенко, так как он был депутатом Рады. Однако в сентябре парламент принял закон, отменяющий депутатскую неприкосновенность. Документ вступил в силу с 1 января 2020 года.

В ноябре ГБР обнародовало перечень из 13 уголовных производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Они касаются легализации незаконно полученных средств и возможного вмешательства в работу судей. 10 декабря ГБР также открыло дело о государственной измене при подписании Порошенко минских соглашений.