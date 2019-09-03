Верховная рада отменила депутатскую неприкосновенность

Депутаты одобрили инициативу президента. Из Конституции уберут указание на то, что депутата нельзя без согласия Рады привлечь к уголовной ответственности

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Верховная рада приняла президентские поправки в Конституцию Украины, лишив депутатов неприкосновенности, сообщается в Twitter парламента страны.

За это решение проголосовали 373 народных депутата из 404, в том числе бывший президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Необходимый минимум для окончательного одобрения конституционных изменений — 300 голосов.

Ни один парламентарий не проголосовал против, трое воздержались. Не голосовала вся партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Поправки предусматривают исключение из основного закона нормы о том, что депутаты не могут без согласия Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы. При этом остается норма, позволяющая депутатам не нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.