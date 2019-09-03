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Политика ,  
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Верховная рада отменила депутатскую неприкосновенность
Депутаты одобрили инициативу президента. Из Конституции уберут указание на то, что депутата нельзя без согласия Рады привлечь к уголовной ответственности
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Верховная рада приняла президентские поправки в Конституцию Украины, лишив депутатов неприкосновенности, сообщается в Twitter парламента страны.

За это решение проголосовали 373 народных депутата из 404, в том числе бывший президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Необходимый минимум для окончательного одобрения конституционных изменений — 300 голосов.

Ни один парламентарий не проголосовал против, трое воздержались. Не голосовала вся партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Поправки предусматривают исключение из основного закона нормы о том, что депутаты не могут без согласия Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы. При этом остается норма, позволяющая депутатам не нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Политика
Что Владимир Зеленский поручил сделать за год


Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед депутатами в парламенте, заявил о желании «развеять все мифы и манипуляции» из-за инициативы. «Они [депутаты] не будут нести ответственность за политические решения, за голосование или любые политические и публичные выступления. Речь о разрешении на привлечение к уголовной ответственности», — пояснил он.

Затянувшийся процесс отмены неприкосновенности президент Украины сравнил с «вечным двигателем политической жизни». «Работает очень просто: сначала кандидаты в депутаты обещают снять неприкосновенность, потом проваливают голосования, затем народ забывает. А на следующих выборах депутатам снова есть что обещать», — сказал он (цитата по «Сегодня.ua»). Подобная схема, отметил Зеленский, работает почти 20 лет.

Политика
Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене неприкосновенности

Глава государства также заявил, что накануне некоторые депутаты пытались сорвать голосование за снятие неприкосновенности. «Я думаю, украинцы догадаются, кто эти люди, когда увидят поименный список голосования», — отметил он.

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности внес Петр Порошенко в 2017 году. Через несколько дней Рада отправила документ в Конституционный суд, где он получил одобрение. В ночь на 30 августа украинский парламент принял законопроект в первом чтении. 

Авторы: Константин Ткаченко, Наталия Анисимова
Теги: Верховная рада, депутатская неприкосновенность, Украина, Владимир Зеленский
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