Верховная рада отменила депутатскую неприкосновенность

Верховная рада приняла президентские поправки в Конституцию Украины, лишив депутатов неприкосновенности, сообщается в Twitter парламента страны.
За это решение проголосовали 373 народных депутата из 404, в том числе бывший президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Необходимый минимум для окончательного одобрения конституционных изменений — 300 голосов.
Ни один парламентарий не проголосовал против, трое воздержались. Не голосовала вся партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Поправки предусматривают исключение из основного закона нормы о том, что депутаты не могут без согласия Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы. При этом остается норма, позволяющая депутатам не нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед депутатами в парламенте, заявил о желании «развеять все мифы и манипуляции» из-за инициативы. «Они [депутаты] не будут нести ответственность за политические решения, за голосование или любые политические и публичные выступления. Речь о разрешении на привлечение к уголовной ответственности», — пояснил он.