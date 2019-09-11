Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Закон вносит изменения в ст. 80 Конституции Украины, которая теперь не содержит положения о том, что народный депутат не может быть задержан, арестован или привлечен к уголовной ответственности без согласия Верховной рады. Однако в новой редакции статьи по-прежнему указано, что парламентарии не несут юридическую ответственность за результаты голосования или заявления в Раде (кроме случаев оскорбления или клеветы). По плану, документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Снятие депутатской неприкосновенности — одно из главных предвыборных обещаний Зеленского и его партии «Слуга народа».

Парламент принял законопроект 3 сентября. За это решение проголосовали 373 нардепа из 404, в том числе инициатор закона — бывший президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Против документа выступала партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь». Политик объяснял, что фракция согласна с законом, однако, по мнению Медведчука, он был принят с нарушением регламента и Конституции.