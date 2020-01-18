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Политика ,  
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Партия Порошенко назвала условие его явки на допрос

Бывший украинский президент Петр Порошенко явится на допросы в Государственное бюро расследований, только если ему вручат повестку в законном порядке, говорится в сообщении возглавляемой им партии «Европейская солидарность» в Facebook.

Порошенко вызвали на новые допросы 21 и 24 января, через полтора дня, после того как он забронировал билеты для поездки в Швейцарию с 21 по 25 января, говорится в заявлении. Из этого в партии сделали вывод, что «офис президента и Госбюро незаконно следят» за Порошенко, поскольку «график допросов тут же наложили на график поездки». Однако, «чтобы не давать власти поводов для спекуляции», экс-президент отменил поездку и сдал билеты, заявили в «Европейской солидарности».

В сообщении пресс-службы партии отмечается, что публичный вызов на допросы не соответствует закону и Порошенко явится на них лишь «при условии надлежащего вручения повесток в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины».

Украинское бюро расследований вызвало Порошенко на два допроса
Политика

На следующей неделе Госбюро расследований планирует провести два допроса Порошенко в качестве свидетеля. В ведомстве предупредили, что в случае неявки Порошенко могут доставить в ГБР принудительно: с 1 января 2020 года вступил в силу закон Рады об отмене депутатской неприкосновенности.

По информации главы ГБР Романа Трубы, в отношении Порошенко и его команды расследуются 12 уголовных дел, по которым бывший глава государства проходит как свидетель. Дела касаются легализации незаконно полученных средств и возможного вмешательства в судейскую деятельность. 10 декабря 2019 года Госбюро открыло еще одно уголовное производство против Порошенко — о государственной измене при подписании им минских соглашений.

Теги: Петр Порошенко, допрос, Украина
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