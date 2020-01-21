Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований

Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел утром во вторник на допрос в Государственное бюро расследований Украины, передает агентство УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило, что допросы Порошенко намечены на 21 и 24 января. Если Порошенко не явится на них, то в соответствии со ст. 139 и 140 УПК Украины его могут в принудительном порядке доставить в Госбюро, предупредили в ведомстве.

В октябре в интервью ТСН экс-глава Госбюро Роман Труба рассказал, что в отношении Порошенко и его команды расследуются 12 уголовных дел, по которым экс-президент проходит в качестве свидетеля. Дела касаются легализации доходов, полученных преступным путем, а также возможного вмешательства в деятельность судей. Также в декабре ГБР завело на Порошенко уголовное дело о госизмене при подписании им минских договоренностей.

Ранее ГБР не имело права принудительно доставить Порошенко на допрос, так как он являлся депутатом Рады. Однако 1 января на Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.