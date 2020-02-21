СМИ показали видео из украинского санатория для эвакуированных из Уханя

В Сети появилось видео из санатория в Новых Санжарах в Полтавской области Украины, где разместили эвакуированных из Китая людей. Видеозапись опубликовало издание «112 Украина».

На записи показана обстановка в учреждении, а также демонстрируется, как медицинские работники в защитных масках и очках обходят эвакуированных и измеряют им температуру тела с помощью тепловизоров. Также один из сотрудников дал инструкцию по нахождению в санатории. По его словам, выходить в общие зоны можно только в маске. По возвращении в комнату маску нужно снять и выбросить, а руки необходимо помыть.

20 февраля из эпицентра коронавируса — китайского города Ухань — эвакуировали украинцев и иностранных граждан. Было объявлено, что их разместят в санатории в поселке Новые Санжары. Однако местные жители начали протестовать против этого решения. Они заблокировали трассу и устроили потасовки с полицией. Когда в поселок прибыли автобусы с эвакуированными, протестующие начали забрасывать транспорт камнями.