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Вирус из Китая ,  
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СМИ показали видео из украинского санатория для эвакуированных из Уханя

В Сети появилось видео из санатория в Новых Санжарах в Полтавской области Украины, где разместили эвакуированных из Китая людей. Видеозапись опубликовало издание «112 Украина».

На записи показана обстановка в учреждении, а также демонстрируется, как медицинские работники в защитных масках и очках обходят эвакуированных и измеряют им температуру тела с помощью тепловизоров. Также один из сотрудников дал инструкцию по нахождению в санатории. По его словам, выходить в общие зоны можно только в маске. По возвращении в комнату маску нужно снять и выбросить, а руки необходимо помыть.

Беспорядки из-за приезда эвакуированных из Китая украинцев. Фоторепортаж
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20 февраля из эпицентра коронавируса — китайского города Ухань — эвакуировали украинцев и иностранных граждан. Было объявлено, что их разместят в санатории в поселке Новые Санжары. Однако местные жители начали протестовать против этого решения. Они заблокировали трассу и устроили потасовки с полицией. Когда в поселок прибыли автобусы с эвакуированными, протестующие начали забрасывать транспорт камнями.

В результате протестных акций пострадали более десяти полицейских и были задержаны 24 человека. Сейчас порядок в поселке обеспечивают свыше 400 нацгвардейцев, полицейских и сотрудников службы по чрезвычайным ситуациям.

Теги: Украина, коронавирус, санаторий, видео, Китай, Полтавская область
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