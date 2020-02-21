В МВД Украины сообщили о контролируемой ситуации в Новых Санжарах

Фото: Ефрем Лукацкий / AP

В поселке Новые Санжары в Полтавской области Украины, куда накануне доставили эвакуированных из Китая людей, безопасность обеспечивают свыше 400 нацгвардейцев, полицейских и сотрудников службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.

По словам Геращенко, сейчас в Новых Санжарах ситуация спокойная, службу несут 320 сотрудников Национальной гвардии, 70 — Национальной полиции и 16 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Замминистра добавил, что ситуация полностью контролируемая правоохранителями.

20 февраля в Новые Санжары доставили на карантин эвакуированных из Китая граждан Украины. Местные жители в преддверии их прибытия организовали протесты в связи с опасениями распространения коронавируса. Они перекрыли дорогу и устроили потасовку с полицией.

Когда автобусы с эвакуированными въехали в поселок, протестующие закидали транспорт камнями. В стычках с протестующими травмы получили более десяти полицейских, также были задержаны 24 участника акций протеста.