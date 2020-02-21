Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 2144

Число жертв от коронавируса нового типа 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй увеличилось до 2144 человек. Об этом сообщается на сайте региональной комиссии по вопросам здравоохранения в пятницу, 21 февраля.

При этом количество зараженных данным вирусом в провинции превысило 62,4 тыс. Выздоровели и выписались из больниц 11,7 тыс. человек.

Вспышку пневмонии, вызываемую новым типом коронавируса, выявили в китайской провинции Хубэй в декабре 2019 года. Впоследствии вирус быстро распространился на остальной материковый Китай и на другие страны. По состоянию на 20 февраля, погибшими от коронавируса значились 2126 человек. Также сообщалось о 74 576 подтвержденных случаях заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах SCMP оценило в 75 725 человек.

С 20 февраля Россия закрыла въезд в страну для граждан КНР. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила запрет на въезд граждан Китая в страну тем, что после принятия жестких мер по борьбе с коронавирусом в КНР, число мигрантов начало увеличиваться. Из-за возросшей нагрузки на врачей было принято решение об ужесточении режима въезда в страну до тех пор, пока «в КНР не будут уменьшаться ими самими принимаемые ограничения», пояснила Голикова.

Вице-премьер также отмечала, что решение об ужесточении режима въезда в Россию было принято в целях безопасности и охраны здоровья россиян. При этом речи о запрете транзита граждан Китая через Россию пока не идет, говорила Голикова.

В целях борьбы с коронавирусом и африканской чумой Россельхознадзор направил в территориальные подразделения письмо о запрете на ввоз в Россию посылок с животноводческой продукцией из КНР.