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Вирус из Китая ,  
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 20 февраля

Число зараженных новым коронавирусом превысило 75 тыс. человек, еще 2 тыс. погибли. Главное — в материале РБК
Фото: Tingshu Wang / Reuters

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксированы 74 576 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 75 725 человек.

  • По данным ВОЗ на 19 февраля, всего были заражены 75 204 человека (из них в материковом Китае — 74 280). За пределами КНР зафиксированы 924 подтвержденных случая заражения.

  • Погибли 2126 человек.

Ситуация в России

  • Вирус диагностировали еще у двух россиян с круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Ранее сообщалось об одном зараженном.

  • С 20 февраля Россия закрывает границы для граждан КНР. Минобрнауки рекомендовало вузам дистанционно продолжить обучение китайских студентов. Исключения будут сделаны для тех граждан Китая, которым выдали служебные, деловые, гуманитарные и транзитные визы. Власти Китая Россия об этом проинформировала заранее, в МИД КНР эти меры назвали временными.

  • Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила запрет на въезд граждан Китая в страну тем, что после принятия жестких мер по борьбе с коронавирусом в КНР, число мигрантов начало увеличиваться. С учетом возросшей нагрузки на врачей было принято решение ужесточить режим въезда в страну до тех пор, пока «в КНР не будут уменьшаться ими самими принимаемые ограничения».

  • ФАС выявила дефицит медицинских масок в Москве и Карачаево-Черкесии. Это означает, что масок нет в более 50% аптек из этих регионов. Розничная цена на одну маску по отношению к стоимости на конец 2019 года в Москве выросла на 900%, в КЧР — на 100%, более чем на 100% цены выросли в Кабардино-Балкарии и Пермском крае.

    Как живут пассажиры лайнера Diamond Princess на карантине. Фоторепортаж
    Фотогалерея 

Ситуация в других странах

  • За последние сутки в материковом Китае выявили 394 новых случая заражения вирусом, это минимальный показатель показатель с 23 января. Власти КНР объяснили это корректировкой статистических данных — изначально предполагалось, что только в городе Ухань заразились 600 человек, однако проверка показала, что 279 из них здоровы.

  • Китай лишил аккредитации журналистов американской газеты The Wall Street Journal, написавших статью «Китай действительно больной человек Азии». Выражение «больной человек Азии» использовалось в период колониализма в отношении Китая, в Пекине сочли его использование «расоводискриминационным».

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Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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