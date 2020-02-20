Китайский коронавирус. Самое актуальное на 20 февраля

Число зараженных новым коронавирусом превысило 75 тыс. человек, еще 2 тыс. погибли. Главное — в материале РБК

По данным ВОЗ на 19 февраля, всего были заражены 75 204 человека (из них в материковом Китае — 74 280). За пределами КНР зафиксированы 924 подтвержденных случая заражения.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксированы 74 576 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 75 725 человек.

Вирус диагностировали еще у двух россиян с круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Ранее сообщалось об одном зараженном.

С 20 февраля Россия закрывает границы для граждан КНР. Минобрнауки рекомендовало вузам дистанционно продолжить обучение китайских студентов. Исключения будут сделаны для тех граждан Китая, которым выдали служебные, деловые, гуманитарные и транзитные визы. Власти Китая Россия об этом проинформировала заранее, в МИД КНР эти меры назвали временными.

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила запрет на въезд граждан Китая в страну тем, что после принятия жестких мер по борьбе с коронавирусом в КНР, число мигрантов начало увеличиваться. С учетом возросшей нагрузки на врачей было принято решение ужесточить режим въезда в страну до тех пор, пока «в КНР не будут уменьшаться ими самими принимаемые ограничения».