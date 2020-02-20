Россельхознадзор запретил посылки с мясной продукцией из КНР

Ввозить колбасу, свиные ушки или куриные лапки в желе будет запрещено в том числе и в багаже авиапассажиров

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Россельхознадзор направил в территориальные подразделения письмо, в котором говорится о запрете на ввоз в Россию посылок с животноводческой продукцией из КНР. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ, данная мера объясняется борьбой с коронавирусом и африканской чумой свиней.

Ввозить мясную продукцию из Китая также не допускается в ручной клади и багаже пассажиров. При этом пол запрет подпадают в том числе и товары в заводской упаковке.

Глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сообщил «Известиям», что определенный спрос на продукцию из Китая есть. Например, россияне заказывают из соседней страны колбасу, свиные уши, куриные лапки в желе, вяленую говядину.

Исполнительный директор Национальной ассоциации дистанционной торговли Михаил Яценко отметил, что в основном китайскую мясную продукцию заказывают жители приграничных регионов. В остальной части страны в Китае в основном приобретают непродуктовые товары, которые не несут в себе никакого риска.

По последним данным жертвами коронавируса по всему миру стали 2010 человек. Более 75 тысяч человек инфицированы.