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Вирус из Китая ,  
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Коронавирус нашли у еще двух россиян с круизного лайнера в Японии

В посольстве сообщили, что зараженные чувствуют себя нормально, болезнь протекает без ярко выраженных симптомов

Новый коронавирус диагностировали у еще двух россиян с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит у берегов Японии, сообщается на странице посольства России в Facebook.

«В ближайшее время их доставят в больницу, где им будет оказана необходимая медпомощь», — говорится в сообщении.

В дипмиссии добавили, что зараженные чувствуют себя нормально, болезнь протекает без ярко выраженных симптомов. Всего на судне было 24 пассажира из России, четверо из них уже сошли на берег.

Как живут пассажиры лайнера Diamond Princess на карантине. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Последние две недели судно Diamond Princess стояло на карантине, 19 февраля пассажиры начали сходить на берег. Из 3,7 тыс. человек на борту вирусом заразился 621, включая одного россиянина. Два пассажира погибли, это граждане Японии, сообщила телерадиокорпорация NHK, их госпитализировали около недели назад.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце прошлого года. К 20 февраля заразились уже более 75 тыс. человек из 25 стран, при этом подавляющее большинство случаев (свыше 74 тыс.) зафиксировано в КНР.

В России выявили два случая заражения: инфицированными оказались граждане Китая, в Тюмени и Забайкалье. Обоих уже выписали из больниц.

Для борьбы с распространением инфекции с 20 февраля Россия закрыла границы для граждан КНР. Исключение сделают лишь для лиц со служебными, деловыми, гуманитарными и транзитными визами.

Автор: Константин Нагаев
Теги: вирус, Япония, россияне
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