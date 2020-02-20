На Украине задержали протестующих против размещения эвакуированных из КНР

Арсен Аваков (Фото: Риа Новости)

На Украине в ходе протестов против размещения в Полтавской области эвакуированных из китайского города Уханя людей задержали несколько человек. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с жителями региона, передает УНН.

«Сейчас устанавливаются их личности. Им выпишут административные протоколы. Я предполагаю, что они будут дома», — заявил Аваков, не называя число задержанных. По его словам, в целом ситуация не критическая. «Позиция полиции очень простая — препятствовать действиям полиции противозаконно», — добавил министр.

20 февраля самолет, доставивший из КНР украинцев и иностранных граждан, приземлился в Харькове. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заверили, что ни у кого из находящихся на борту не выявлено признаков заражения коронавирусом. Эвакуированных должны разместить в медцентре нацгвардии у Новых Санжар.

Местные жители выступили против этого решения. Они перекрыли дорогу, проходящую через село Новые Санжары, а также устроили потасовку с попытавшейся разблокировать трассу полицией. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя происходящее на своей странице в Facebook, заявил , что протестующие демонстрируют «далеко не лучшие черты» украинского характера.

18 февраля в Минздраве Украины заявили, что из китайского города Уханя, ставшего очагом распространения нового коронавируса, эвакуируют 65 человек. Аваков рассказал, что из КНР вывезут в том числе одного россиянина. В ГСЧС 20 февраля сообщили, что на борту лайнера из Китая находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.