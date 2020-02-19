МИД назвал исключения из запрета на въезд в Россию для граждан Китая

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Граждане Китая, которые обладают служебными, деловыми, гуманитарными и транзитными визами, смогут въехать в Россию даже после объявленного правительством запрета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского МИД.

Как пояснило министерство, выдача вышеназванных виз гражданам КНР также продолжится. Ограничительные меры распространяются только на тех, кто въезжает в Россию по частным, учебным, рабочим и туристическим визам.

Запрет на въезд китайцев в Россию в связи с распространением коронавируса COVID-19 подписал премьер-министр Михаил Мишустин 18 февраля. Он начинает действовать с 20 февраля.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, такие меры предприняты в целях безопасности и охраны здоровья россиян. Голикова сказала, что из-за увеличившегося потока граждан КНР в Россию обеспечивать всем им карантин становится нерационально.