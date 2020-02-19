Песков переадресовал кабмину вопрос о запрете на въезд китайцам

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Вопрос о возможных негативных последствиях запрета на въезд граждан Китая в Россию находится в компетенции российского правительства. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это [последствия запрета на въезд в Россию китайцам] не вопрос Кремля, это вопрос правительства», — подчеркнул он, когда ему задали соответствующий вопрос.

Глава российского правительства Михаил Мишустин ввел запрет на поездки в Россию для граждан Китая с 20 февраля «в целях обеспечения безопасности государства» на фоне распространения коронавируса.

Помимо этого с 19 февраля приостановлены прием и оформление документов для въезда китайцев на территорию России. Отмечается, что запрет будет действовать на туристические, деловые, учебные и частные поездки — транзитных пассажиров ограничения не коснутся.