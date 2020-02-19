Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 63,69 (-0,08) Quote, 12:12
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 68,78 (-0,31) Quote, 12:12
«Газпром» выделил ₽660 млн на поддержку футбольного клуба второй лиги Спорт, 12:27 Как оптимизация бизнесс-процессов увеличила выручку «Агросилы» Партнерский материал, 12:24 Суд признал Bitcoin имуществом: как это повлияет на статус монеты Крипто, 12:22 В Москве умер скульптор Анатолий Бичуков Общество, 12:20 Пекин прокомментировал меры России по ограничению въезда китайцам Политика, 12:18 В США задержали мексиканца по подозрению в скрытой работе на Россию Политика, 12:13 Как программы станут строить стратегии развития брендов Pro, 12:09 Что подарить на 23 Февраля. Гид «РБК Стиль» Стиль, 12:04 США выделят Киеву $38 млн на развитие «демократических ценностей» Политика, 12:03 «Деловые Линии» подписали Хартию перевозчиков грузовым автотранспортом Пресс-релиз, 11:59 Лыжник Большунов заявил о появившейся злости после падения на «Ски Туре» Спорт, 11:53 В России предложили запретить слушать музыку в транспорте без наушников Общество, 11:38 Банки вернули клиентам только седьмую часть украденных мошенниками денег Финансы, 11:35 Чистая прибыль «Роснефти» выросла за год на 29% Бизнес, 11:34
Вирус из Китая ,  
0 

Пекин прокомментировал меры России по ограничению въезда китайцам

Гэн Шуан (Фото: How Hwee Young / ТАСС )

Введенные Россией ограничения на въезд гражданам Китая являются временными и обусловлены национальными интересами страны на фоне распространения коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан, передает китайское агентство Yicai Global.

По его словам, Россия заранее уведомила КНР по дипломатическим каналам о превентивных мерах, и подчеркнула, что страна продолжает поддерживать Китай в борьбе с эпидемией коронавируса.

Официальный представитель МИД КНР добавил, что введенные ограничительные меры будут отменены, как только в Китае улучшится ситуация с коронавирусом.

Он рассказал, что Россия предоставит китайским студентам, которые не могут попасть на учебу в российские ВУЗы, возможность продолжить обучение дистанционно, чтобы не отклоняться от учебного плана.

«Мы ожидаем и верим, что международное сообщество, включая Россию, будет и впредь оказывать поддержку Китаю, объективно оценивать ситуацию с распространением эпидемии и как можно скорее корректировать ограничения для сотрудничества в различных областях», — заключил Шуан.

Материал дополняется

Теги: МИД, Китай, Россия, ограничение, въезд, китайцы
Материалы по теме
Власти сообщили о наблюдении у врачей 14,7 тыс. прилетевших из Китая
Общество
Китайские авиакомпании отменили почти 80 тыс. рейсов из-за коронавируса
Общество
Россияне стали хуже относиться к Китаю на фоне коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter