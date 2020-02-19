Пекин прокомментировал меры России по ограничению въезда китайцам

Гэн Шуан (Фото: How Hwee Young / ТАСС )

Введенные Россией ограничения на въезд гражданам Китая являются временными и обусловлены национальными интересами страны на фоне распространения коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан, передает китайское агентство Yicai Global.

По его словам, Россия заранее уведомила КНР по дипломатическим каналам о превентивных мерах, и подчеркнула, что страна продолжает поддерживать Китай в борьбе с эпидемией коронавируса.

Официальный представитель МИД КНР добавил, что введенные ограничительные меры будут отменены, как только в Китае улучшится ситуация с коронавирусом.

Он рассказал, что Россия предоставит китайским студентам, которые не могут попасть на учебу в российские ВУЗы, возможность продолжить обучение дистанционно, чтобы не отклоняться от учебного плана.

«Мы ожидаем и верим, что международное сообщество, включая Россию, будет и впредь оказывать поддержку Китаю, объективно оценивать ситуацию с распространением эпидемии и как можно скорее корректировать ограничения для сотрудничества в различных областях», — заключил Шуан.