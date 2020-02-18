Суд арестовал напавшего с ножом на людей в московском храме

Ефим Ефимов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Напавший 16 февраля на храм в центре Москвы 26-летний житель Липецкой области Ефим Ефимов взят под стражу. Об этом сообщает ТАСС из зала Таганского районного суда.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Ефимову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 апреля», — говорится в постановлении суда.

Ранее с ходатайством об аресте Ефимова обратилось следствие. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 116 (побои). Мужчина ворвался в храм во время утренней службы и ранил настоятеля храма и его помощника. Его заблокировали прихожане до прибытия полиции.

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