Следствие потребовало арестовать напавшего на храм в Москве мужчину

Ефим Ефимов (Фото: пресс-служба МВД России по городу Москве)

В Таганский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте мужчины, который совершил нападение с ножом на прихожан храма на Бакунинской улице в центре столицы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«[Поступило ходатайство] об избрании меры пресечения Ефимову Е.В. в виде заключения под стражу», — заявили в пресс-службе.

26-летний житель Липецкой области совершил нападение на храм утром 16 февраля. Он ранил двух граждан, после чего его заблокировали прихожане, а потом задержала прибывшая на место полиция.

Как рассказал позже настоятель храма Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы, протоиерей Кирилл Сладков, мужчина в очках, капюшоне и перчатках забежал в центральный алтарь. Сначала он нанес удар ножом помощнику настоятеля, а затем два удара еще одному священнику.