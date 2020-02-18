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Следствие потребовало арестовать напавшего на храм в Москве мужчину

Ефим Ефимов (Фото: пресс-служба МВД России по городу Москве)

В Таганский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте мужчины, который совершил нападение с ножом на прихожан храма на Бакунинской улице в центре столицы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«[Поступило ходатайство] об избрании меры пресечения Ефимову Е.В. в виде заключения под стражу», — заявили в пресс-службе.

26-летний житель Липецкой области совершил нападение на храм утром 16 февраля. Он ранил двух граждан, после чего его заблокировали прихожане, а потом задержала прибывшая на место полиция.

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Как рассказал позже настоятель храма Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы, протоиерей Кирилл Сладков, мужчина в очках, капюшоне и перчатках забежал в центральный алтарь. Сначала он нанес удар ножом помощнику настоятеля, а затем два удара еще одному священнику.

В полиции рассказали, что изъяли у нападавшего сверток с растительным веществом, которое впоследствии оказалось марихуаной. Против мужчины завели уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 116 (побои).

Сам Ефимов объяснил свой поступок тем, что «встал не с той ноги». По его словам, свои действия он контролировал лишь частично, и в нападении не было религиозной подоплеки.

Теги: храм, нападение, арест, новости РБК
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