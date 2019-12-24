Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 62,17 (-0,08) Quote, 12:44
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 68,91 (-0,09) Quote, 12:44
Совет директоров «Газпрома» утвердил увеличение выплат акционерам Бизнес, 19:18 Путин раскритиковал предприятия ОПК за медленную конверсию Политика, 19:14 Володин на встрече с Путиным предложил точечную корректировку Конституции Политика, 19:09 Почитай старших: что читают русские рэперы РБК и Билайн, 19:08 «Торпедо» продлило контракт с главным тренером Игнашевичем Спорт, 19:02 Силуанов подтвердил обсуждение смены акционера Сбербанка Экономика, 19:00 Норвегия опубликовала состав сборной на этапы Кубка мира без Йоханнеса Бе Спорт, 18:51 В американском посольстве назвали сроки прибытия нового посла в Россию Политика, 18:50 В Киеве оценили доход от сделки с «Газпромом» в $18 млрд за пять лет Экономика, 18:49 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:44 Путин назвал отличие Сталина от общавшихся с Гитлером европейских коллег Политика, 18:42 Москалькова заявила об укреплении гарантий защиты прав и свобод человека Общество, 18:38 На студии «Ленфильм» сменится гендиректор Технологии и медиа, 18:35 Как обезопасить себя от мошенников при сделках с недвижимостью. Карточки РБК и Сбербанк, 18:29
Экономика ,  
0 
Силуанов подтвердил обсуждение смены акционера Сбербанка
Правительство обсуждает возможность передать принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка другой государственной структуре, подтвердил министр финансов. Минфин и регулятор спорят из-за дивидендов крупнейшего банка страны
Антон Силуанов (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Правительство действительно рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка (50% + одна акция) от Банка России другой государственной структуре, подтвердил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, передал корреспондент РБК. Дискуссию, по его словам, подтолкнули планы Сбербанка выплатить дивиденды в половину прибыли.

«Вопрос действительно обсуждается, решений пока никаких нет, — заявил Силуанов. — Финансовый регулятор по идее не должен быть участником организаций, за которыми он надзирает, и, конечно, Сбербанк — это та организация, которая в первую очередь должна рассматриваться с точки зрения ликвидации конфликта интересов».

«Это тема не новая, она поднималась десять лет назад», — отметил первый вице-премьер. Конкретного срока, когда должно быть принято решение, нет, пояснил он и добавил: «Мы вернемся к [этому вопросу] в следующем году, может, какие-то предложения будут».

Контроль мегарегулятора над крупнейшим банком страны выглядит странно, на эту проблему указывали России страны — члены Организации экономического сотрудничества и развития до 2014 года, рассказал в октябре замминистра финансов Алексей Моисеев. Решение должно быть комплексным и «нельзя взять и вытащить» Сбербанк из баланса ЦБ, подчеркивал он.

Об обсуждении смены контролирующего акционера банка в декабре сообщил Reuters со ссылкой на источники, но собеседники агентства тогда отметили, что никаких решений еще не принято. Представитель Сбербанка сказал тогда РБК, что не комментирует рыночные слухи и предположения. Позднее первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что регулятор довел свою долю в банке до минимальной и законодательство запрещает ему полностью ее продать.

Вопрос дивидендов

ЦБ не устраивает порядок уплаты дивидендов Сбербанка в казну, отметил Силуанов. «Это тоже один из элементов, который простимулировал обсуждение темы относительно дальнейшего владения Сбербанком», — отметил он. В проекте федерального бюджета на 2020–2022 годы предусмотрены дивиденды от госбанка в размере 50% чистой прибыли. Минфин уже заложил 217 млрд руб. в проект бюджета на 2020 год. До сих пор Сбербанк не направлял на дивиденды 50% консолидированной чистой прибыли.

Дивиденды Сбербанка с 2017 года поступают напрямую в бюджет, а не распределяются через ЦБ, который отдает в казну 75% прибыли. Вернуться к прежней системе и зачислять дивиденды госбанка в доходы ЦБ предлагала в мае председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, мера помогла бы покрыть часть убытков из-за санирования банков. Действующие правила снижают независимость ЦБ, а это может негативно воспринять международное сообщество, включая рейтинговые агентства, предупреждал директор юридического департамента регулятора Алексей Гузнов.

Глава Сбербанка Герман Греф неоднократно предлагал приватизировать банк. Замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил, что государство могло бы продать часть акций Сбербанка, при этом не уступая госконтроля. Пока утвержденных планов на приватизацию Сбербанка нет.

Авторы: Юлия Старостина, Ольга Агеева
Теги: Сбербанк, ЦБ, передача акций, Антон Силуанов
Материалы по теме
Reuters узнал об обсуждении плана смены крупнейшего акционера Сбербанка
Финансы
Греф посоветовал государству продать свою долю в Сбербанке
Финансы
Авен раскритиковал передачу банка «Открытие» государству
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter