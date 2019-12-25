Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 61,72 (-0,45) Quote, 13:00
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 68,41 (-0,5) Quote, 13:00
Немецкое СМИ сообщило о «репетиции» наступления на Россию стран НАТО Политика, 16:30 Как украсить новогодний стол: съемка «РБК Стиль» Стиль, 16:20 Молоко «онлайн» и «сырный прорыв»: главное в пищевой промышленности Pro, 16:17 В Ленинградской области восемь школьников отравились конфетами Общество, 16:14 Почему мобильные приложения авиакомпаний набирают популярность Партнерский материал, 16:10 Одного из создателей Рунета Солдатова отправили под домашний арест Общество, 16:01 Набиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей Финансы, 15:59 Стали известны даты проведения заседания ШОС и саммита БРИКС в 2020 году Политика, 15:59 Памфилова пригрозила избиркому Петербурга роспуском Общество, 15:58 Задорнов спрогнозировал снижение доходности по вкладам в рублях ниже 5% Финансы, 15:51 Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы Экономика, 15:42 «Автомобилист» выиграл седьмой из восьми последних матчей в КХЛ Спорт, 15:41 Медведев пожелал Путину «немножко отдохнуть» Политика, 15:40 Что лучше делать, чтобы не заболеть РБК и Клинический госпиталь на Яузе, 15:40
Финансы ,  
0 
Набиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей
Решений о переходе доли ЦБ в Сбербанке к другой государственной структуре пока нет, но речь идет не о передаче, а о продаже, заявила Эльвира Набиуллина. Пакет регулятора оценивается почти в 3 трлн руб.
Сбербанк России RU000A0JXRW5 ₽1 033,86 +0,4% Купить
Эльвира Набиуллина (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Переговоры о переходе правительству доли Сбербанка, принадлежащей ЦБ, касаются ее продажи, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу».

О том, что чиновники обсуждают переход (не продажу) этой доли в правительство, в декабре сообщил Reuters. Представитель Сбербанка тогда ответил РБК, что не комментирует рыночные слухи и предположения. Позднее первый зампред ЦБ Сергей Швецов пояснил, что регулятор довел свою долю в банке до минимальной и по закону не может полностью ее продать.

ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка. Стоимость всего пакета может составлять 2,8 трлн руб., исходя из текущей цены одной акции. Для сравнения — расходы федерального бюджета за весь 2020 год запланированы на уровне 19,5 трлн руб.

Факт переговоров 24 декабря подтвердил и первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Он подчеркнул, что мегарегулятор не должен быть участником организаций, за которыми он надзирает. Вопрос, который поднимался еще десять лет назад, вновь начал обсуждаться, в том числе потому, что ЦБ не устраивает порядок уплаты дивидендов Сбербанка в казну, рассказал Силуанов. С 2017 года дивиденды Сбербанка поступают напрямую в бюджет, а не распределяются через Банк России, который направляет в казну 75% прибыли. В проекте федерального бюджета на 2020–2022 годы дивиденды Сбербанка заложены в размере 50% чистой прибыли. По итогам 2020 года размер чистой прибыли госбанка может составить 979 млрд руб., писали «Ведомости».

«То, что касается дискуссии о продаже Сбербанка правительству, переговоры идут, решение окончательное не принято, — ответила Набиуллина «Интерфаксу». — Речь именно о продаже».

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Эльвира Набиуллина, Сбербанк
Материалы по теме
Силуанов подтвердил обсуждение смены акционера Сбербанка
Экономика
Reuters узнал об обсуждении плана смены крупнейшего акционера Сбербанка
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter