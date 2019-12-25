Набиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей

Решений о переходе доли ЦБ в Сбербанке к другой государственной структуре пока нет, но речь идет не о передаче, а о продаже, заявила Эльвира Набиуллина. Пакет регулятора оценивается почти в 3 трлн руб.

Эльвира Набиуллина (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Переговоры о переходе правительству доли Сбербанка, принадлежащей ЦБ, касаются ее продажи, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу».

О том, что чиновники обсуждают переход (не продажу) этой доли в правительство, в декабре сообщил Reuters. Представитель Сбербанка тогда ответил РБК, что не комментирует рыночные слухи и предположения. Позднее первый зампред ЦБ Сергей Швецов пояснил, что регулятор довел свою долю в банке до минимальной и по закону не может полностью ее продать.

ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка. Стоимость всего пакета может составлять 2,8 трлн руб., исходя из текущей цены одной акции. Для сравнения — расходы федерального бюджета за весь 2020 год запланированы на уровне 19,5 трлн руб.

Факт переговоров 24 декабря подтвердил и первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Он подчеркнул, что мегарегулятор не должен быть участником организаций, за которыми он надзирает. Вопрос, который поднимался еще десять лет назад, вновь начал обсуждаться, в том числе потому, что ЦБ не устраивает порядок уплаты дивидендов Сбербанка в казну, рассказал Силуанов. С 2017 года дивиденды Сбербанка поступают напрямую в бюджет, а не распределяются через Банк России, который направляет в казну 75% прибыли. В проекте федерального бюджета на 2020–2022 годы дивиденды Сбербанка заложены в размере 50% чистой прибыли. По итогам 2020 года размер чистой прибыли госбанка может составить 979 млрд руб., писали «Ведомости».

«То, что касается дискуссии о продаже Сбербанка правительству, переговоры идут, решение окончательное не принято, — ответила Набиуллина «Интерфаксу». — Речь именно о продаже».