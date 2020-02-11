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ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству

Доля регулятора в Сбербанке будет продаваться несколькими лотами, пояснил РБК представитель ЦБ. При этом акции, от которых захотят избавиться миноритарии банка, вернутся на рынок
Фото: Владислав Шатило / РБК

Доля ЦБ в Сбербанке будет продаваться поэтапно, несколькими лотами, сообщил РБК представитель регулятора. Количество лотов и скорость реализации сделки будут зависеть от наполнения Фонда национального благосостояния (ФНБ), уточнил он.

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору. Законопроект, определяющий структуру сделки, разработан и направлен в правительство.

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Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средневзвешенная цена акций за шесть полных месяцев до даты первой сделки, отметил представитель ЦБ. «Цена будет применяться в отношении всего пакета», — добавил он. Как сообщило агентство Reuters, старт сделки намечен на апрель.

Стоимость доли регулятора в Сбербанке может составлять около 2,8 трлн руб., исходя из стоимости одной акции на Московской бирже, подсчитал ранее РБК. На выкуп будут направлены ликвидные средства ФНБ, превышающие порог 7% ВВП. С учетом этого лимита в 2020 году правительство может потратить на сделку 1,2 трлн руб.

Что получат миноритарии

Банк России назвал условия сделки «уникальными» и подчеркнул, что в законопроекте будут отдельно прописаны особенности взаимодействия с миноритариями Сбербанка. Сейчас 48% акций кредитной организации торгуются на бирже. Иностранные институциональные инвесторы владеют 45% уставного капитала Сбербанка.

По закону «Об акционерных обществах», продажа более 30% акций публичной компании обязывает покупателя направить обязательное предложение миноритарным акционерам о выкупе их долей. В случае со Сбербанком обязательную оферту миноритариям выдвинет ЦБ, а не покупатель, следует из сообщения регулятора. Предложение будет сделано единовременно при продаже первой части пакета по цене аналогичной цене продажи.

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Банк России не оценивал, какая доля миноритариев Сбербанка может принять оферту, отметил представитель регулятора. Но ЦБ  отмечает, что эти акции должны вернуться на рынок. «Законопроект предполагает, что до конца 2022 года Банк России должен будет реализовать выкупленные по оферте акции», — пояснил представитель ЦБ.

«Вряд ли хотя бы один акционер Сбербанка из-за смены собственника решит продать свои акции», — считает бывший зампред ЦБ, завкафедрой финансовых рынков РАНХиГС Константин Корищенко. Он уверен, что Минфин и ЦБ учли нюансы законодательства и озвучили планы об оферте миноритариям, «чтобы не попадать в неудобные ситуации».

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Выкуп по средней цене за шесть месяцев не предполагает существенную премию для миноритариев, поэтому разницы для инвесторов относительно обычной продажи может не быть, говорит начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин. «Если цена оферты будет ниже рынка, то объем выкупленных Центробанком бумаг будет незначительным. Соответственно, и будущая реализация этого пакета может не оказать существенного влияния на котировки», — добавил он.

Авторы: Юлия Кошкина, Павел Казарновский
Теги: сбербанк, ЦБ
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