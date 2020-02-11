ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству

Доля регулятора в Сбербанке будет продаваться несколькими лотами, пояснил РБК представитель ЦБ. При этом акции, от которых захотят избавиться миноритарии банка, вернутся на рынок

Фото: Владислав Шатило / РБК

Доля ЦБ в Сбербанке будет продаваться поэтапно, несколькими лотами, сообщил РБК представитель регулятора. Количество лотов и скорость реализации сделки будут зависеть от наполнения Фонда национального благосостояния (ФНБ), уточнил он.

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору. Законопроект, определяющий структуру сделки, разработан и направлен в правительство.

Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средневзвешенная цена акций за шесть полных месяцев до даты первой сделки, отметил представитель ЦБ. «Цена будет применяться в отношении всего пакета», — добавил он. Как сообщило агентство Reuters, старт сделки намечен на апрель.

Стоимость доли регулятора в Сбербанке может составлять около 2,8 трлн руб., исходя из стоимости одной акции на Московской бирже, подсчитал ранее РБК. На выкуп будут направлены ликвидные средства ФНБ, превышающие порог 7% ВВП. С учетом этого лимита в 2020 году правительство может потратить на сделку 1,2 трлн руб.