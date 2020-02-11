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Силуанов исключил влияние смены акционера Сбербанка на вклады россиян

Ранее Центробанк официально заявил, что продает свою долю (50% + одна акция) в Сбербанке. Пакет акций по рыночной стоимости выкупит Фонд национального благосостояния
Сбербанк SBER ₽257,98 +2,27% Купить
Сбербанк SBERP ₽238,29 +2,8% Купить
Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Смена контролирующего акционера Сбербанка никак не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан. Об этом говорится в сообщении министра финансов Антона Силуанова, поступившем в РБК.

Ранее Центробанк сообщил, что разработал и направил в правительство законопроект о продаже принадлежащих ему акций Сбербанка. Документ разрабатывался совместно с Минфином. Согласно заявлению, акции выкупят по рыночной стоимости за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Такое решение регулятор объяснил тем, что ожидаемая дивидендная доходность акций Сбербанка по итогам 2019 года «значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа». Таким образом, нынешняя инвестиция, отмечает ЦБ, будет соответствовать целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения.

ЦБ продаст Сбербанк правительству по рыночной стоимости
Финансы

На фоне заявления регулятора о продаже своей доли обыкновенные акции Сбербанка на Московской бирже выросли более чем на 2%, до ₽257,74 за бумагу, по состоянию на 15:48 мск. Привилегированные акции кредитной организации взлетели на 1,85%, до ₽236,09 за штуку.

Центробанку принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка. Стоимость всего пакета может составлять примерно 2,8 трлн руб. согласно цене одной акции на Московской бирже, как сообщал РБК.

О том, что правительство обсуждает продажу доли Банка России, в декабре сообщал Reuters. Позже Силуанов подтвердил такие планы. По его словам, пакет акций собирались передать другой государственной структуре. Министр говорил тогда, что финансовый регулятор не должен быть участником организации, за которой он осуществляет надзор. «Сбербанк — это та организация, которая в первую очередь должна рассматриваться с точки зрения ликвидации конфликта интересов», — добавлял Силуанов. Он отмечал, что «тема не новая» и разговоры об этом велись еще десять лет назад.

Авторы: Гаяна Демурина, Павел Казарновский
Теги: Антон Силуанов, Центробанк, «Сбербанк»
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