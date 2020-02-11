Силуанов исключил влияние смены акционера Сбербанка на вклады россиян

Ранее Центробанк официально заявил, что продает свою долю (50% + одна акция) в Сбербанке. Пакет акций по рыночной стоимости выкупит Фонд национального благосостояния

Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Смена контролирующего акционера Сбербанка никак не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан. Об этом говорится в сообщении министра финансов Антона Силуанова, поступившем в РБК.

Ранее Центробанк сообщил, что разработал и направил в правительство законопроект о продаже принадлежащих ему акций Сбербанка. Документ разрабатывался совместно с Минфином. Согласно заявлению, акции выкупят по рыночной стоимости за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Такое решение регулятор объяснил тем, что ожидаемая дивидендная доходность акций Сбербанка по итогам 2019 года «значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа». Таким образом, нынешняя инвестиция, отмечает ЦБ, будет соответствовать целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения.

На фоне заявления регулятора о продаже своей доли обыкновенные акции Сбербанка на Московской бирже выросли более чем на 2%, до ₽257,74 за бумагу, по состоянию на 15:48 мск. Привилегированные акции кредитной организации взлетели на 1,85%, до ₽236,09 за штуку.