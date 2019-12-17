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Финансы ,  
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Reuters узнал об обсуждении плана смены крупнейшего акционера Сбербанка
По данным агентства, на уровне правительства обсуждается план передачи принадлежащего ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка другой государственной структуре
Сбербанк SBER ₽241,15 -0,12% Купить
Сбербанк SBERP ₽219,13 +0,2% Купить

Вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка (50% + 1 акция), которым сейчас владеет Банк России, другой государственной структуре обсуждается на уровне правительства, сообщает Reuters. Факт обсуждения схем передачи подтвердили агентству три источника, близких к участникам консультаций, а также один из федеральных чиновников.

По словам собеседников Reuters, необходимость смены контролирующего акционера связана с тем, что ЦБ одновременно является и мегарегулятором банковского рынка.

«Идея назрела: он [ЦБ] и мегарегулятор, и акционер», — сообщил один из собеседников Reuters, знающий о дискуссиях от руководства Сбербанка.

Однако другие источники утверждают, что дальше обсуждения идеи дело пока не пошло и никаких решений о передаче акций ЦБ какой-либо госструктуре пока не принято.

«В правительстве РФ обсуждаются разные вопросы. Конкретно по этому (вопросу) никаких решений пока нет», — сказал Reuters пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов.

Сбербанк не комментирует рыночные слухи и предположения, сказал РБК представитель кредитной организации. РБК направил запросы в ЦБ, Минфин и Минэкономразвития.

На сайте Сбербанка ЦБ назван единственным акционером, которому принадлежит не менее 5% составляющих уставной капитал банка акций. Акции Сбербанка являются одними из самых ликвидных на Московской бирже и включены в состав Индекса голубых фишек. По информации на конец апреля 2019 года, 45,04% акций банка принадлежало юрлицам-нерезидентам, 1,81% — юрлицам-резидентам, и 3,15% — частным инвесторам.

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В июне 2018 года глава Сбербанка Герман Греф предлагал государству отказаться от контрольного пакета в кредитной организации, продать «лишние» акции и направить вырученные средства на проведение реформ.

«Я считаю, что не надо держать (контрольную долю. — РБК), я не вижу ни одного основания, почему нужно держать», — сказал Греф на пресс-конференции, отметив, что такой шаг был бы лучше повышения налогов.

Комментируя слова Грефа, замглавы Минфина Алексей Моисеев сказал, что государство могло бы продать часть акций Сбербанка, не уступая при этом госконтроля. «В принципе, потому что там [в Сбербанке] есть префы, можно еще немного продать, не уступая госконтроля», — сказал тогда Моисеев.

Теги: Сбербанк, ЦБ
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