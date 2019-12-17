Reuters узнал об обсуждении плана смены крупнейшего акционера Сбербанка

По данным агентства, на уровне правительства обсуждается план передачи принадлежащего ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка другой государственной структуре

Вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка (50% + 1 акция), которым сейчас владеет Банк России, другой государственной структуре обсуждается на уровне правительства, сообщает Reuters. Факт обсуждения схем передачи подтвердили агентству три источника, близких к участникам консультаций, а также один из федеральных чиновников.

По словам собеседников Reuters, необходимость смены контролирующего акционера связана с тем, что ЦБ одновременно является и мегарегулятором банковского рынка.

«Идея назрела: он [ЦБ] и мегарегулятор, и акционер», — сообщил один из собеседников Reuters, знающий о дискуссиях от руководства Сбербанка.

Однако другие источники утверждают, что дальше обсуждения идеи дело пока не пошло и никаких решений о передаче акций ЦБ какой-либо госструктуре пока не принято.

«В правительстве РФ обсуждаются разные вопросы. Конкретно по этому (вопросу) никаких решений пока нет», — сказал Reuters пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов.