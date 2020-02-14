Политика , 14 фев, 16:57
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Минобороны обвинило Анкару в искажении данных о потерях Сирии и Идлибе
Должностные лица Минобороны Турции несут ответственность за предоставление недостоверных сведений руководству страны об обстановке в Идлибской зоне деэскалации. Об этом заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, сообщение поступило в РБК.
Российские военные также заявили, что Минобороны Турции распространяет недостоверные заявления о потерях Сирийской Арабской Армии, которые она якобы несет в результате ударов подразделений турецких войск.
Такие «безответственные заявления» приводят только к «эскалации обстановки и принятию скоропалительных решений, не отвечающих взаимным интересам России и Турции», добавили в Центре.
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