Минобороны обвинило Анкару в искажении данных о потерях Сирии и Идлибе

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Должностные лица Минобороны Турции несут ответственность за предоставление недостоверных сведений руководству страны об обстановке в Идлибской зоне деэскалации. Об этом заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, сообщение поступило в РБК.

Российские военные также заявили, что Минобороны Турции распространяет недостоверные заявления о потерях Сирийской Арабской Армии, которые она якобы несет в результате ударов подразделений турецких войск.

Такие «безответственные заявления» приводят только к «эскалации обстановки и принятию скоропалительных решений, не отвечающих взаимным интересам России и Турции», добавили в Центре.

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