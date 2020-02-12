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Эрдоган поставил Сирии ультиматум

Сможет ли Москва остановить турецкое наступление
Реджеп Эрдоган вновь пригрозил Дамаску ответными ударами и привлек США к обсуждению происходящего в Идлибе. Эксперты отмечают, что ситуация еще может быть урегулирована без больших потерь для отношений Анкары и Москвы
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Турция играет на повышение

В среду утром президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Дамаску ударами возмездия, если «хотя бы еще один турецкий военнослужащий в Идлибе будет ранен». По его словам, с начала интенсивных обстрелов со стороны сирийских сил там погибли 14 турецких военнослужащих, ранения получили 45 (численность турецкой группировки в районе граничащей с Турцией провинции Идлиб, которая объявлена зоной деэскалации, неизвестна).

В пособничестве сирийским силам турецкий лидер, как не раз делал это и ранее, обвинил Россию. «В Идлибе режим [Башара Асада], действующие вместе с ним российские силы и поддерживаемые Ираном боевики нападают на гражданское население», — сказал он (цитата по Ahval).

Слова Эрдогана были переданы незадолго до сообщения о том, что он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Разговор не успокоил Эрдогана. «Мы будем стрелять везде, не будучи связанными границами идлибского и сочинского меморандумов (речь идет о меморандуме о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. — РБК), если нашей армии будет нанесен ущерб в пунктах наблюдения и в других местах», — заявил он. Партнеров по сирийскому урегулированию он обвинил в том, что те не выполняют свои обещания. «Наша гуманитарная обязанность — поддержать борьбу мирного сирийского народа за выживание, особенно в Идлибе», — объяснил он действия турецких военных в сирийской провинции.

Эрдоган обвинил Москву в нападениях в Идлибе и поставил ультиматум Сирии
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Помимо общения с российским президентом Эрдоган не исключил возможности переговоров по Идлибу с президентом США Дональдом Трампом, хотя американские военные активно не работают в идлибской зоне. 11 и 12 февраля в турецкой столице переговоры с представителями Эрдогана провел спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. По данным CNN Turk, американский посланник подчеркнул неправомерность обстрелов турецких постов в Идлибе. Днем ранее солидарность с Турцией по Идлибу выразил госсекретарь США Майк Помпео.

В Москве на слова турецкого лидера ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который, в свою очередь, обвинил Турцию в несоблюдении договоренностей. Он напомнил, что по сочинскому меморандуму турецкая сторона взяла на себя обязательства по нейтрализации террористических группировок. Однако сейчас Москва констатирует, что эти группировки «наносят удары по сирийским войскам, а также осуществляют агрессивные действия в отношении наших военных объектов, объектов России». Это, добавил Песков, недопустимо и идет вразрез с сочинскими договоренностями.

Кремль ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Сирии
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Турция — партнер России и Ирана по «астанинскому формату», который был создан в 2017 году. Основной его задачей стала организация переговоров вооруженной сирийской оппозиции и правительства Башара Асада, размежевание умеренной оппозиции от террористов, заключение перемирий, установление зон деэскалации.

Силы Асада контролируют все большую часть Идлиба

Наступление сирийских правительственных сил при поддержке союзников в Идлибе началось в конце января. 10 февраля в районе авиабазы Тафтаназ под огнем сирийской артиллерии погибли не менее пяти турецких военных. В ответ Анкара нанесла удары по позициям сирийской армии, «устранив более 100 целей», заявили в турецком военном ведомстве. 3 февраля в районе города Саракиб также под обстрелом сирийской армии погибли пятеро турецких военных и трое гражданских специалистов. После этого Турция нанесла серию ударов по территории, на которой, предположительно, находились артиллерийские батареи сирийской армии. Кроме того, Анкара обвинила Россию в «попустительстве сирийскому режиму» и потребовала остановить наступление в Идлибе, пообещав в противном случае начать на севере Сирии военную операцию.

По состоянию на 11 февраля войскам Асада удалось установить контроль над всей трассой М5 (Алеппо — Дамаск) — стратегической транспортной артерией, соединяющей юг страны с севером. Неделю назад cирийские правительственные войска заняли город Саракиб, находящийся на пересечении трасс М4 (Алеппо — Латакия) и М5 и продвинулись вглубь идлибской зоны.

СМИ сообщили о взятии под контроль армией Сирии трассы Дамаск — Алеппо
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Согласуют ли позиции Москва и Анкара

В начале недели в Анкаре находилась российская делегация во главе со спецпредставителем президента по Сирии Александром Лаврентьевым и заместителем министра иностранных дел Сергеем Вершининым. Она прибыла в турецкую столицу 8 февраля, после этого на день отправилась в Иорданию и в понедельник вернулась. Reuters со ссылкой на турецкий дипломатический источник сообщил, что договориться об урегулировании в Идлибе россиянам в итоге не удалось.

Все последнее время Турция и Россия обсуждают два документа — о создании зон деэскалации (согласован в 2017 году) и о стабилизации в зоне деэскалации Идлиб (принят Россией и Турцией в сентябре 2018 года). Идлиб был закреплен как зона влияния Анкары, Турция должна была провести там размежевание умеренной оппозиции и радикальных боевиков. Это сделано не было, утверждает российская сторона, как не было и восстановлено транзитное сообщения по трассам М4 и M5.

Трассы М4 и М5 будут в итоге сданы Дамаску, но Турция прочно закрепится в некотором отдалении от них — это на данный момент самый вероятный сценарий, считает эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. Для наступления Асад выбрал удачный момент — Турция занималась переброской сил в Ливию, отмечает эксперт. «Анкара надеется, что сможет договориться с Москвой, она будет играть на возможности столкновения с сирийцами. Но если бы Турция хотела оставить эти районы за собой, то действовать надо было давно, а они очень поздно стали что-то предпринимать. Вся динамика конфликта в последние месяцы предполагала, что эти трассы будут взяты под контроль войсками Асада», — говорит Мардасов.

Москва, по его мнению, рассчитывает, что в масштабный конфликт ситуация не перетечет: Россия и Турция сотрудничают на различных треках, и это сотрудничество не должно дать конфликту в Идлибе развалить «астанинский формат» переговоров и рассорить страны. Однако, добавляет он, ситуация остается напряженной, потому что сирийская правительственная армия заходит за трассы — в частности, под Саракибом. И это показывает, полагает Мардасов, что никаких «красных линий» фактически нет.

Эрдоган пообещал отомстить Дамаску за гибель военных
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По мнению базирующегося в Турции эксперта РСМД Тимура Ахметова, Москва и Анкара сейчас действуют в рамках общих договоренностей, а рост напряженности в Идлибе связан скорее с отсутствием консенсуса по тактическим вопросам, возникшим после наступления сирийской армии и взятия трассы М5 под ее контроль. «Консультации между Анкарой и Москвой будут двигаться в сторону определения статуса новой буферной зоны и статуса территории, которая останется под контролем Турции, включая Идлиб. Возможно, будет прогресс и в вопросе официального диалога Анкары и Дамаска», — допускает Ахметов.

Заявления США о поддержке Анкары являются символическим жестом, сейчас Вашингтон не имеет серьезных интересов к тому, чтобы вмешиваться в происходящее в Идлибе, уверен Ахметов. «Кроме того, США не могут поддерживать Турцию и опосредованно, учитывая, что среди сирийской оппозиции действуют международные террористические организации. Единственный интерес США сейчас — максимально раздувать конфликт между Турцией и Россией, чтобы у турецких властных кругов создалось впечатление, что Россия «предает» интересы Турции», — резюмирует эксперт.

Авторы: Полина Химшиашвили, Александр Атасунцев
Теги: Сирия, Турция, Эрдоган
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