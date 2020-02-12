Эрдоган поставил Сирии ультиматум

Помимо общения с российским президентом Эрдоган не исключил возможности переговоров по Идлибу с президентом США Дональдом Трампом, хотя американские военные активно не работают в идлибской зоне. 11 и 12 февраля в турецкой столице переговоры с представителями Эрдогана провел спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. По данным CNN Turk, американский посланник подчеркнул неправомерность обстрелов турецких постов в Идлибе. Днем ранее солидарность с Турцией по Идлибу выразил госсекретарь США Майк Помпео.

В Москве на слова турецкого лидера ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который, в свою очередь, обвинил Турцию в несоблюдении договоренностей. Он напомнил, что по сочинскому меморандуму турецкая сторона взяла на себя обязательства по нейтрализации террористических группировок. Однако сейчас Москва констатирует, что эти группировки «наносят удары по сирийским войскам, а также осуществляют агрессивные действия в отношении наших военных объектов, объектов России». Это, добавил Песков, недопустимо и идет вразрез с сочинскими договоренностями.

Турция — партнер России и Ирана по «астанинскому формату», который был создан в 2017 году. Основной его задачей стала организация переговоров вооруженной сирийской оппозиции и правительства Башара Асада, размежевание умеренной оппозиции от террористов, заключение перемирий, установление зон деэскалации.

Силы Асада контролируют все большую часть Идлиба

Наступление сирийских правительственных сил при поддержке союзников в Идлибе началось в конце января. 10 февраля в районе авиабазы Тафтаназ под огнем сирийской артиллерии погибли не менее пяти турецких военных. В ответ Анкара нанесла удары по позициям сирийской армии, «устранив более 100 целей», заявили в турецком военном ведомстве. 3 февраля в районе города Саракиб также под обстрелом сирийской армии погибли пятеро турецких военных и трое гражданских специалистов. После этого Турция нанесла серию ударов по территории, на которой, предположительно, находились артиллерийские батареи сирийской армии. Кроме того, Анкара обвинила Россию в «попустительстве сирийскому режиму» и потребовала остановить наступление в Идлибе, пообещав в противном случае начать на севере Сирии военную операцию.

По состоянию на 11 февраля войскам Асада удалось установить контроль над всей трассой М5 (Алеппо — Дамаск) — стратегической транспортной артерией, соединяющей юг страны с севером. Неделю назад cирийские правительственные войска заняли город Саракиб, находящийся на пересечении трасс М4 (Алеппо — Латакия) и М5 и продвинулись вглубь идлибской зоны.

Согласуют ли позиции Москва и Анкара

В начале недели в Анкаре находилась российская делегация во главе со спецпредставителем президента по Сирии Александром Лаврентьевым и заместителем министра иностранных дел Сергеем Вершининым. Она прибыла в турецкую столицу 8 февраля, после этого на день отправилась в Иорданию и в понедельник вернулась. Reuters со ссылкой на турецкий дипломатический источник сообщил, что договориться об урегулировании в Идлибе россиянам в итоге не удалось.

Все последнее время Турция и Россия обсуждают два документа — о создании зон деэскалации (согласован в 2017 году) и о стабилизации в зоне деэскалации Идлиб (принят Россией и Турцией в сентябре 2018 года). Идлиб был закреплен как зона влияния Анкары, Турция должна была провести там размежевание умеренной оппозиции и радикальных боевиков. Это сделано не было, утверждает российская сторона, как не было и восстановлено транзитное сообщения по трассам М4 и M5.

Трассы М4 и М5 будут в итоге сданы Дамаску, но Турция прочно закрепится в некотором отдалении от них — это на данный момент самый вероятный сценарий, считает эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. Для наступления Асад выбрал удачный момент — Турция занималась переброской сил в Ливию, отмечает эксперт. «Анкара надеется, что сможет договориться с Москвой, она будет играть на возможности столкновения с сирийцами. Но если бы Турция хотела оставить эти районы за собой, то действовать надо было давно, а они очень поздно стали что-то предпринимать. Вся динамика конфликта в последние месяцы предполагала, что эти трассы будут взяты под контроль войсками Асада», — говорит Мардасов.

Москва, по его мнению, рассчитывает, что в масштабный конфликт ситуация не перетечет: Россия и Турция сотрудничают на различных треках, и это сотрудничество не должно дать конфликту в Идлибе развалить «астанинский формат» переговоров и рассорить страны. Однако, добавляет он, ситуация остается напряженной, потому что сирийская правительственная армия заходит за трассы — в частности, под Саракибом. И это показывает, полагает Мардасов, что никаких «красных линий» фактически нет.

По мнению базирующегося в Турции эксперта РСМД Тимура Ахметова, Москва и Анкара сейчас действуют в рамках общих договоренностей, а рост напряженности в Идлибе связан скорее с отсутствием консенсуса по тактическим вопросам, возникшим после наступления сирийской армии и взятия трассы М5 под ее контроль. «Консультации между Анкарой и Москвой будут двигаться в сторону определения статуса новой буферной зоны и статуса территории, которая останется под контролем Турции, включая Идлиб. Возможно, будет прогресс и в вопросе официального диалога Анкары и Дамаска», — допускает Ахметов.

Заявления США о поддержке Анкары являются символическим жестом, сейчас Вашингтон не имеет серьезных интересов к тому, чтобы вмешиваться в происходящее в Идлибе, уверен Ахметов. «Кроме того, США не могут поддерживать Турцию и опосредованно, учитывая, что среди сирийской оппозиции действуют международные террористические организации. Единственный интерес США сейчас — максимально раздувать конфликт между Турцией и Россией, чтобы у турецких властных кругов создалось впечатление, что Россия «предает» интересы Турции», — резюмирует эксперт.