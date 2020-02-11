Сирийская армия заявила о готовности ответить на атаки Турции

Фото: Anas Alkharboutli / Global Look Press

Сирийская армия продолжит реагировать на атаки со стороны Турции. Об этом говорится в заявлении главного командования армии и вооруженных сил Сирии, опубликованном на сайте Минобороны страны.

Сирийская армия обвинила Анкару в продолжающихся нарушениях суверенитета Сирии. В военном ведомстве отметили, что Турция пытается остановить прогресс сирийской арабской армии и предотвратить крах террористических организаций.

По данным сирийских военных, Турция посылает подкрепление в провинции Идлиб и Алеппо, наносит удары по районам, населенным гражданскими лицами, тем самым «помогая террористам контролировать территории и захватывать мирных жителей в качестве заложников».