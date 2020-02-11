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Сирийская армия заявила о готовности ответить на атаки Турции

Фото: Anas Alkharboutli / Global Look Press

Сирийская армия продолжит реагировать на атаки со стороны Турции. Об этом говорится в заявлении главного командования армии и вооруженных сил Сирии, опубликованном на сайте Минобороны страны.

Сирийская армия обвинила Анкару в продолжающихся нарушениях суверенитета Сирии. В военном ведомстве отметили, что Турция пытается остановить прогресс сирийской арабской армии и предотвратить крах террористических организаций.

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По данным сирийских военных, Турция посылает подкрепление в провинции Идлиб и Алеппо, наносит удары по районам, населенным гражданскими лицами, тем самым «помогая террористам контролировать территории и захватывать мирных жителей в качестве заложников».

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Ранее 11 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Сирийское правительство «заплатит высокую цену» за убийство пяти турецких военных в Идлибе. По его словам, 12 февраля Анкара объявит свои дальнейшие шаги по ситуации в регионе.

Накануне турецкие военные в ответ на гибель пяти военных нанесли удар по сирийским позициям. По данным Минобороны Турции, обстрелу подверглись 115 целей, в результате чего был «нейтрализован» 101 сирийский военный, а также уничтожены три танка и сбит вертолет.

Теги: Сирия, Турция
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