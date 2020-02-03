Эрдоган пообещал отомстить Дамаску за гибель военных

Эрдоган также призвал Россию не стоять на пути турецких военных. «С российскими коллегами наши главы МИДа, Минобороны, разведки находятся в контакте. <...> До наших российских коллег был донесен сигнал «не переходите нам дорогу», — цитирует турецкого президента «РИА Новости».

При этом Минобороны России заявило, что турецкие истребители F-16 не входили в сирийское воздушное пространство, контролируемое российскими ВКС.

Почему стало возможным столкновение

Саракиб находится в 15 км к юго-востоку от Идлиба, столицы одноименной провинции, и расположен вблизи стратегически важной трассы М5, соединяющей Дамаск, Хаму и Алеппо. Часть трассы в Идлибе находится под контролем антиправительственных сирийских сил (в том числе террористических групп). С середины января сирийская армия при поддержке различных сил и российской авиации ведет наступление на юге провинции Идлиб, уже взяты под контроль несколько важных населенных пунктов, в том числе Маарет ан-Нуман, который с 2012 года находился под контролем вооруженной оппозиции и который был принципиально важен для деблокирования участка M5.

Граничащая с Турцией провинция Идлиб с прилегающими к ней территориями провинций Хама и Алеппо по согласованию с астанинской тройкой, то есть Россией, Турцией и Ираном, в 2017 году была объявлена зоной деэскалации. Боевые действия на ее территории могут вестись только против террористических организаций. Именно борьбой с террористами верные Асаду силы и объясняют наступление. Однако Турция не согласна с таким определением находящихся на территории большого Идлиба вооруженных группировок, среди которых есть и протурецкие группы. Кроме того, Анкара утверждает, что наступление верных Дамаску частей ведет к массовому притоку беженцев на территорию Турции. Страна уже приняла почти 4 млн сирийцев, постоянно напоминает Эрдоган, и не готова принимать еще.

В целом Анкара считает обеспечение безопасности на этом участке критическим для национальных интересов. За годы конфликта Идлиб стал также местом притяжения для различных отрядов оппозиции, многие из которых пользовались поддержкой Турции (с самого начала конфликта Анкара встала на сторону сирийской оппозиции в ее борьбе с Асадом).

Урегулирование ситуации в Идлибе, в том числе размежевание террористов и вооруженной оппозиции, не раз обсуждалось Россией, Турцией и Ираном. Учитывая интересы Турции, осенью 2018 года в Сочи Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились, что именно Анкара займется размежеванием, и согласовали план действий по Идлибу. В частности, они решили создать вдоль линии соприкосновения в Идлибе демилитаризованную зону глубиной 15–20 км, организовать там совместное патрулирование и мониторинг соблюдения режима прекращения огня.

Турция создала 12 наблюдательных постов, на которых присутствуют турецкие военные. Одной из договоренностей было и восстановление транзитного сообщения по трассам М4 (Алеппо — Латакия) и M5 (Алеппо — Хама). Однако реализованы договоренности полностью не были.

Сохранится ли теперь союз России и Турции

Противостояние в Идлибе испытывает на прочность «брак по расчету» между Турцией и Россией по Сирии, но до сих пор обе страны видят большую ценность в сохранении сотрудничества, чем в отказе от него, пишет Bloomberg. Эрдоган в понедельник демонстрировал готовность к дальнейшей эскалации конфликта. «Мы полны решимости задействовать сухопутные и воздушные силы [для ответа]. Мы заставим их заплатить», — сказал он на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским (трансляция велась на сайте турецкого телеканала TRT World).

По словам Эрдогана, ответственность за инцидент в Саракибе несут в том числе участники сочинского и астанинского процессов по Сирии, так как они не смогли обеспечить выполнение соответствующих договоренностей.

«Мы видим нарастание кризиса в Идлибе. Турция наверняка примет меры для того, чтобы ответить Асаду, но она также по-разному отреагирует на действия Дамаска и на действия Москвы», — сказал РБК Галип Далай, эксперт клуба «Валдай», приглашенный профессор факультета политики и международных отношений Оксфордского университета.

Договоренности, заключенные в Сочи и Астане, на практике не работают, констатирует Семенов. Из четырех зон деэскалации сохранилась одна, остальные перешли под контроль Дамаска, указывает он. Москва находится в сложной ситуации, продолжает он: ей нужно подыгрывать Асаду, при этом не портя отношений с Турцией, которые являются одним из главных достижений российской ближневосточной политики. По мнению эксперта, кризис будет купирован, если Асаду не удастся перейти черты трасс М4 и М5. В целом ситуация в Идлибе может спровоцировать новый переговорный этап между основными участниками урегулирования — Турцией, Россией и Ираном.

«Ситуация в Сирии сохраняется такой же, как была и год, и два назад, уже тогда было очевидно, что стороны — гаранты астанинского процесса — пытались найти альтернативу друг другу, чтобы начать трансформацию астанинского процесса в соответствии со своими интересами. Но другие страны не заинтересованы в сотрудничестве в Сирии так, как эта тройка, поэтому выйти из этого формата им невыгодно», — говорит эксперт Российского совета по международным делам Руслан Мамедов.

Обострение ситуации сейчас связано с тем, что Дамаск путает карты и «тройка» не всегда понимает, как реагировать, указывает он. Асад развернул наступление в Идлибе, его цели в принципе разделяются российской стороной, так как возвращение контроля за трассами М4 и М5 с логистической точки зрения было бы полезно для правительства Сирии и для России, указывает Мамедов. При этом антиправительственная группировка ослаблена, ее ресурсы распылены.

Тем не менее окончательно ситуация в Идлибе и в отношениях с Турцией не вышла из-под контроля, уверен эксперт. У России и Турции выработался опыт продолжения сотрудничества даже при расходящихся целях, поясняет он. Пока обе страны нуждаются друг в друге для решения практических проблем, соглашается Далай.

Анкара попытается заключить с Москвой новое соглашение по Идлибу, однако возможностей сделать это на выгодных для Турции условиях немного — скорее всего, по новому соглашению Анкара утратит контроль над важнейшими стратегическими районами в Идлибе, а на границе с Турцией будет создана буферная зона, таким образом, Идлиб будет поделен на несколько зон влияния, прогнозирует Далай.

Одним из результатов нынешнего витка кризиса станет еще большая пробуксовка политического процесса в Сирии — с продвижением на земле Дамаск все меньше будет готов слушать оппозицию, резюмирует Мамедов.