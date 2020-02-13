Путин оценил идею вписать в Конституцию слова о державе-победительнице

Советские солдаты водружают знамя Победы на крыше здания Рейхстага после взятия Берлина в ходе Второй мировой войны (Фото: Евгений Халдей / ТАСС)

Президент Владимир Путин предложил подумать над предложением закрепить в Конституции статус России как страны — победительницы во Второй мировой войне. Об этом он заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной Закон, трансляцию ведет «Россия 24».

С соответствующей инициативой на встрече выступил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он предложил закрепить статус России как державы-победительницы в преамбуле Конституции, так как в этой части Основного Закона фиксируются базовые ценностные ориентиры страны и нации.

«Нужно ли это в Конституции отмечать, и если нужно, то где, — это нужно просто подумать. Сама по себе идея, конечно, хорошая», — ответил Путин. Он добавил, что нынешнее поколение не должно забывать о том, что нацисты планировали практически полностью уничтожить жителей Советского Союза.



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