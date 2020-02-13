Эксперты назвали мешающие банкам снизить ставку по ипотеке факторы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 63,6 (+0,55) Quote, 12:09
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 69,18 (+0,4) Quote, 12:09
В Госдуме предложили отменить наказание за «шпионские» гаджеты Общество, 16:05 Суд в Москве вслед за Twitter оштрафовал Facebook Бизнес, 16:04 В Думе назвали число нуждающихся в изменении после Конституции законов Политика, 15:59 ЦБ решил отрегулировать навязывание услуг банками Финансы, 15:55 Российский олимпийский чемпион подал иск против Союза биатлонистов Спорт, 15:52 В офисном здании в Амстердаме произошел взрыв Общество, 15:52 Набиуллина заявила о риске «мощных» экосистем на фоне продажи Сбербанка Финансы, 15:45 Путин поддержал идею сделать день голосования по Конституции выходным Политика, 15:44 ЦБ предложил устроить ипотечные каникулы для солдат-срочников Экономика, 15:43 «Газпром» из-за вируса перевел переговоры с Китаем в дистанционный режим Бизнес, 15:42 Небезопасное внимание: решение ФАС может обернуться уголовным делом Pro, 15:34 Эксперты назвали мешающие банкам снизить ставку по ипотеке факторы Финансы, 15:26 Время «Джентльменов»: каким получился новый фильм Гая Ричи Стиль, 15:26 Сколько дней коронавирус выживает вне организма Стиль, 15:14
Финансы ,  
0 

Эксперты назвали мешающие банкам снизить ставку по ипотеке факторы

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

На величину процентной ставки по ипотеке влияют как уровень операционных расходов банка и его кредитная политика, так и внешние факторы. Об этом РБК сообщил начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Сергей Заверский.

По его словам, в России действуют исключительно высокие коэффициенты риска по ипотечным кредитам. «Для кредитов с размером первоначального взноса более 20% — это 100%, с размером взноса более 10% — это 200%, а по кредитам со взносом менее 10% — это 300%. Это очень высокие коэффициенты, особенно если учесть, что ипотека — это довольно низкорискованный вид кредитования», — рассказал он.

С особыми сложностями, по словам Заверского, сталкиваются банки, не обладающие существенным резервом по размеру капитала. Таким образом, более 80% рынка занимают ведущие госбанки, конкуренция не растет, а снижение ставок по ипотеке в целом сдерживается.

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ
Финансы

На величину процентной ставки по ипотеке также влияют уровень операционных расходов банка, его кредитная политика и стоимость фондирования. Обычно стоимость фондирования определяется ключевой ставкой Центрального банка России, но для крупных банков она может быть ниже, что создает возможность делать более выгодные предложения, заключил Заверский.

Финансовый директор финтех-маркетплейса VR_Bank Роман Ромашевский рассказал РБК, что снижение ставок по ипотеке происходит вслед за снижением ключевой ставки ЦБ, обычно спустя две-три недели, которые нужны для принятия и формализации решений о новых ставках в банках.

Тем не менее средняя ставка за месяц обычно выше минимальных предложений банка. «Надбавка к ключевой ставке на уровне 2% включает в себя не только операционные затраты банков, но и резервы на возможные потери, а также риск изменения стоимости фондирования в будущем: ипотека выдается на срок до 30 лет, а всегда есть риск изменения экономической ситуации в негативную сторону», — пояснил он.

Хуснуллин заявил о необходимости снизить завышенную ставку по ипотеке
Финансы

По мнению эксперта, для того чтобы снизить надбавку в 2%, необходимы инструменты ипотечных облигаций и специальные фонды, снижающие риски банков.

Ромашевский предположил, что в течение 2020 года минимальные ставки по ипотеке снизятся до 7%, а средневзвешенная ставка будет составлять около 8%.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что средние ставки по ипотеке в начале 2020 года опустились ниже 9% и продолжают снижаться. Тем не менее премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что ипотека остается очень дорогой и снижение ставки до 9% не может помочь россиянам улучшить жилищные условия.

Теги: ипотека, ставки, банки, новости РБК
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Мишустин заявил о невозможности помочь россиянам ипотекой под 9%
Финансы
Набиуллина заявила о снижении ипотечных ставок ниже 9%
Экономика
ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter