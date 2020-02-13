Эксперты назвали мешающие банкам снизить ставку по ипотеке факторы

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На величину процентной ставки по ипотеке влияют как уровень операционных расходов банка и его кредитная политика, так и внешние факторы. Об этом РБК сообщил начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Сергей Заверский.

По его словам, в России действуют исключительно высокие коэффициенты риска по ипотечным кредитам. «Для кредитов с размером первоначального взноса более 20% — это 100%, с размером взноса более 10% — это 200%, а по кредитам со взносом менее 10% — это 300%. Это очень высокие коэффициенты, особенно если учесть, что ипотека — это довольно низкорискованный вид кредитования», — рассказал он.

С особыми сложностями, по словам Заверского, сталкиваются банки, не обладающие существенным резервом по размеру капитала. Таким образом, более 80% рынка занимают ведущие госбанки, конкуренция не растет, а снижение ставок по ипотеке в целом сдерживается.

На величину процентной ставки по ипотеке также влияют уровень операционных расходов банка, его кредитная политика и стоимость фондирования. Обычно стоимость фондирования определяется ключевой ставкой Центрального банка России, но для крупных банков она может быть ниже, что создает возможность делать более выгодные предложения, заключил Заверский.