Экономика , 13 фев, 14:34
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Набиуллина заявила о снижении ипотечных ставок ниже 9%
Эльвира Набиуллина
Средние ставки по ипотеке в России в начале 2020 года опустились ниже 9%, снижение продолжается. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.
«Ставки, как вы знаете последние официальные данные на декабрь, опустились до 9%. Но реально в начале года они уже меньше, мы это видим, и движение продолжается», — сказала она.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что ипотечное кредитование на условиях в 9% не может помочь россиянам улучшить жилищные условия. По его словам, ипотека продолжает остается очень дорогой. Он также напомнил о поручении президента, согласно которому ставки по этим кредитам должны стать ниже 8%.
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