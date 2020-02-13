Набиуллина заявила о снижении ипотечных ставок ниже 9%

Эльвира Набиуллина (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Средние ставки по ипотеке в России в начале 2020 года опустились ниже 9%, снижение продолжается. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

«Ставки, как вы знаете последние официальные данные на декабрь, опустились до 9%. Но реально в начале года они уже меньше, мы это видим, и движение продолжается», — сказала она.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что ипотечное кредитование на условиях в 9% не может помочь россиянам улучшить жилищные условия. По его словам, ипотека продолжает остается очень дорогой. Он также напомнил о поручении президента, согласно которому ставки по этим кредитам должны стать ниже 8%.

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