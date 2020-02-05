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Хуснуллин заявил о необходимости снизить завышенную ставку по ипотеке

Марат Хуснуллин (Фото: Global Look Press)

Несмотря на то что ипотечные ставки в России находятся на историческом минимуме, стоимость жилищных кредитов все равно остается завышенной. Об этом заявил в интервью телеканалу РБК вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Я считаю, что сегодняшняя ставка ипотеки завышена. Она должна быть ниже для жителей», — сказал Хуснуллин, напомнив, что в соответствии с положениями нацпроекта ставка к 2024 году должна снизиться до 8% годовых.

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«Надо идти по выполнению нацпроекта и искать возможности для дополнительного снижения», — считает вице-премьер. Он также отметил, что снижение ставки повлияет и на платежеспособный спрос населения, и на экономику в целом.

«Это такая очень сложная задача, и она не однобокая. Мы ее будем обязательно оценивать», — обещал Хуснуллин.

По данным ЦБ, в декабре 2019 года средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам достигла в России минимального за всю историю наблюдения значения — 9% годовых против 9,19% в ноябре и 9,4% в октябре.

Теги: Марат Хуснуллин, ставки по ипотеке
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