Хуснуллин заявил о необходимости снизить завышенную ставку по ипотеке

Марат Хуснуллин (Фото: Global Look Press)

Несмотря на то что ипотечные ставки в России находятся на историческом минимуме, стоимость жилищных кредитов все равно остается завышенной. Об этом заявил в интервью телеканалу РБК вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Я считаю, что сегодняшняя ставка ипотеки завышена. Она должна быть ниже для жителей», — сказал Хуснуллин, напомнив, что в соответствии с положениями нацпроекта ставка к 2024 году должна снизиться до 8% годовых.

«Надо идти по выполнению нацпроекта и искать возможности для дополнительного снижения», — считает вице-премьер. Он также отметил, что снижение ставки повлияет и на платежеспособный спрос населения, и на экономику в целом.

«Это такая очень сложная задача, и она не однобокая. Мы ее будем обязательно оценивать», — обещал Хуснуллин.