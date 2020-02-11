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ВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

На прошлой неделе Банк России в шестой раз подряд понизил ключевую ставку. Как пояснили в ВТБ, ипотека под 7,9% годовых доступна клиентам, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%

ВТБ понизил ставки по ипотеке на 0,5 п.п, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК. С 11 февраля кредит на готовое и строящееся жилье можно оформить по ставке от 7,9% годовых, а рефинансирование ипотеки другого банка — 8,5%.

Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке. Для зарплатных клиентов скидка от базовой ставки по кредиту составит 0,5 п.п, они смогут рефинансировать ипотеку под 8,3%, сообщили в ВТБ.

ВТБ также предлагает при первоначальном взносе от 50% ставку 7,8% при покупке недвижимости, которая находится в залоге у банка.

ЦБ снизил ключевую ставку в шестой раз подряд
Финансы

Банк анонсировал снижение ставок по ипотеке 7 февраля. Как пояснял зампред ВТБ Анатолий Печатников, решение было принято после того, как Центробанк в шестой раз подряд понизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 6%.

О том, что крупные кредитные организации могут в ближайшее время среагировать на решение ЦБ, писали «Ведомости». Два банка из топ-10 сообщили газете, что намерены снизить ипотечные ставки, еще два менее крупных решили уменьшить доходность рублевых депозитов.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что в декабре прошлого года средняя ставка по ипотеке обновила исторический минимум — 9%, и ожидается дальнейшее снижение. По данным Банка России, в ноябре она составляла 9,19%, а в октябре — 9,4%.

В середине ноября агентство «Национальные кредитные рейтинги» представило исследование, согласно которому по итогам 2020 года средняя ставка по ипотеке снизится до 8,5%. На следующий год, по этим прогнозам, она может приблизиться к 8%, как того требуют к 2024 году майские указы президента Владимира Путина.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: ВТБ, ставки по ипотеке
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