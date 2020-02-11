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Мантуров заявил об отправленных в Китай 2 млн медицинских масок

Россия поставила Китаю 2 млн медицинских масок в качестве гуманитарной помощи для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

По его словам, в гуманитарной помощи, кроме медицинских масок были халаты и медикаменты.

Мантуров отметил, что отправка гумпомощи в КНР не отразится на российских потребителях, так как спрос на маски в стране полностью удовлетворен. В случае необходимости Россия может нарастить производство этих средств безопасности с 1,2 млн до 1,5 млн штук в сутки.

Мантуров также сообщил, что всего в стране около двух десятков компаний занимаются производством медицинских масок. Три самых крупных предприятия ежедневно выпускают 900 тыс. изделий.

Материал дополняется.

Теги: Китай, Россия, маски
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